    首頁 > 生活

    遭水上摩托車火警波及漁船 仍在七美南滬港區待修鳳凰來襲成隱憂

    2025/11/09 12:08 記者劉禹慶／澎湖報導
    幸進威號漁船停放在快艇維修區，颱風來襲恐將吹上岸。（民眾提供）

    幸進威號漁船停放在快艇維修區，颱風來襲恐將吹上岸。（民眾提供）

    去年8月水上摩托車隊造訪進駐澎湖七美鄉南滬漁港，深夜突傳1聲爆炸巨響後起火，火勢一發不可收拾；警消獲報後隨即前往搶救，火勢延燒翌日凌晨才獲得控制火勢，總計燒毀2艘漁船、10部水上摩托車，損失慘重，由於漁船幾乎全毀，案發至今一直停泊港區之內，又無法固定船身，面對鳳凰來襲洶洶，可能直撲七美而來，讓其他漁船憂心忡忡。

    七美南滬港暗夜惡火來得又快又急，導致停泊港區的CT1-7581幸進威、CT2-6235金順利1號等2艘漁船及多部水上摩托車起火燃燒，陷入一片火海。這艘金順利目前停在南滬港內，由於船身烤毀嚴重，船上可以繫繩固定的支架都已斷裂，根本無法固定該船，颱風帶來的強風湧浪，恐將波及周遭的漁船。

    由於受中颱鳳凰（往澎湖、嘉義移動）影響，10日起至13日，澎湖海域恐出現10至13級強陣風，鳳凰進入澎湖嘉義海域，北風逐漸轉東南風，浪高可達3-5米，七美、望安、嘉義等交通船恐停航3天左右，並可能直撲七美而來。

    鳳凰颱風來襲恐成為不定時炸彈，另一艘幸進威漁船，目前停在快艇上架維護區旁邊，颱風來襲恐直接打上岸，目前想由此上架避颱風的快艇都人心惶惶不安。2艘漁船平日冬季延繩釣紅甘、土魠，夏季釣秋鮕、連啊、龍尖等魚類，已經一年都無法出海作業，沒收入生活也陷入困境。

    金順利1號漁船船身嚴重燒毀無法固定，颱風來襲恐波及其他漁船。（民眾提供）

    金順利1號漁船船身嚴重燒毀無法固定，颱風來襲恐波及其他漁船。（民眾提供）

