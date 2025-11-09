颱風共伴效應「大台北宜花估豪雨以上」 海警發布時間曝光

未來1週降雨預測。（圖由氣象署提供）

鳳凰颱風接近台灣，中央氣象署預計明天週一（10日）下半天發布海上颱風警報。氣象署預報，週一至週四各地防大雨及局部豪雨，週一及週二颱風及東北季風可能產生共伴效應，大台北、宜蘭、花蓮留意豪雨以上等級降雨，週四以前沿海離島風強浪大，並請留意長浪。

氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風目前是中度颱風，預計今天白天增強為強颱，晚間逐漸登陸呂宋島被地形破壞，明天進南海時有機會減弱回中颱；週二、週三北轉接近台灣海峽，過程中因為垂直風切較大，環境不利於颱風，預計強度會再減弱，週三有可能以輕度颱風姿態接近台灣海峽，週四越過台灣往東北方海面移動後，有機會再進一步減弱為熱帶性低氣壓，後續可能成為溫帶氣旋。海警預計明天下半天發布。

今天天氣預報，張承傳指出，上半天多雲到晴，下午開始東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨機率增加，花東、恆春半島零星降雨，其他地區多雲到晴。各地舒適溫暖，西半部、台東高溫30至33度，宜花約27至28度。

未來1週天氣，張承傳表示，週一及週二受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有大雨或豪雨機會，由於可能出現共伴效應，大台北、宜花地區留意局部豪雨以上等級降雨；桃園以南有局部短暫陣雨。

週三颱風逐漸靠近，由於風向改變，中南部及花東地區轉為大雨及局部豪雨，北部、東北部位於背風側，雨勢減緩為短暫陣雨。週四颱風移動至東北方海面，有機會減弱為熱帶性低氣壓，各地降雨趨緩，中部以北、東北部短暫陣雨，其他地區轉為局部降雨。

週五及週六熱帶系統更為遠離，台灣轉為東北季風降雨型態，北部、宜花短暫陣雨，台東及恆春半島零星降雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，明天至週六受東北季風影響，各地降溫。北部明起轉涼，北部白天降至23、24度，早晚22度，週六下探近20度。花蓮明天偏涼23、24度，後半週24至26度；中南部明天白天可達30度，後續落在26至28度之間。

張承傳提醒，受颱風影響，風浪逐漸增大，明天台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島、各離島可達平均風6級、陣風8級以上，其中苗栗、台中、彰化、恆春半島、澎湖可達平均9級、陣風11級以上；明天颱風附近浪高可達4至6公尺，甚至6公尺以上。

未來1週氣溫趨勢。（圖由氣象署提供）

今明2天風浪預測。（圖由氣象署提供）

