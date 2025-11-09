鳳凰最快下午變胖轉強颱！各地暴風圈侵襲率曝 2地破9成躲不掉

鳳凰今早已達到中度颱風上限，預估最快今下午將增強為強烈颱風，同時暴風半徑也可能擴大至300公里。（圖擷自中央氣象署）

鳳凰颱風今（9日）早已達到中度颱風上限，預估最快今下午將增強為強烈颱風，同時暴風半徑也可能擴大至300公里；除連江縣外，全台各縣市未來120小時內受暴風侵襲機率達7成以上，台中以南地區更是達86%以上，其中澎湖縣、台南市高達91%。

根據中央氣象署觀測顯示，中度颱風鳳凰今上午8時的中心位置在北緯14.3度、東經124.8度，即在鵝鑾鼻南南東方940公里之海面上，以每小時31轉26公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺，達到中度颱風上限。氣象署指出，鳳凰有增強為強烈颱風的趨勢。

請繼續往下閱讀...

中颱鳳凰7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，未來暴風半徑可能擴大至300公里。

氣象署發布各主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，澎湖縣、台南市高達91%，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、屏東縣等7縣市也達86～89%；新竹以北、東半部地區75%以上。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，鳳凰颱風預測明進入南海後，週二、三將北轉進入海峽南部，週四登陸中南部陸地轉向朝東北部前進，週五進入東北部海域迅速遠離。預測在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。

週一至週四各沿海平地及高山區皆有強陣風7～10級機會，而颱風雖由南方北上，但雨勢最顯著的地方則會是東部或至迎風北部山區，可達局部豪雨等級，西部隨為颱風直接通過，不過颱風北上過程將減弱且有機會受山脈屏障南風影響，降雨幅度都不是太顯著，以南部有大雨風險機會最高，請民眾務必做好防颱準備持續關注最新預報，屆時劇烈天氣下外出也請保持警覺，注意自身安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法