    首頁 > 生活

    大膽「貂」民！宜蘭太平山黃喉貂溜進貨車副駕駛座

    2025/11/09 11:27 記者江志雄／宜蘭報導
    黃喉貂見貨車副駕車窗沒關好趁機入侵。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    黃喉貂見貨車副駕車窗沒關好趁機入侵。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭縣太平山國家森林遊樂區黃喉貂頻頻現蹤，最近有輛貨車停在翠峰湖第一停車場，副駕駛座車窗沒關好，一隻黃喉貂疑似為了覓食，兩度從車窗縫隙鑽進車內，各界笑稱「大膽貂民」、「會不會哪一天，車子就這樣被貂民開走了」。

    林業及自然保育署宜蘭分署森林育樂科長林志雄今天（9日）指出，太平山遊樂區工作人員日前巡視園區，發現翠峰湖第一停車場有輛貨車副駕車窗留有縫隙，一隻黃喉貂見狀後鑽進車內，不久爬出來，確認沒有異狀，再度溜進貨車前座，沒多久跑出來從容離去，過程被人用手機拍下。

    畫面曝光後，網友留言說，「調皮喔」、「放在（貨車）裡頭的寵物狗或是其他寵物，不就很危險」，林志雄也上網回應，「會不會哪一天，車子就這樣被貂民開走了」。

    林志雄研判，事發當下，這隻黃喉貂可能聞到貨車內食物氣味，又見到車窗沒關好，於是趁機侵入，他提醒開車入園遊客，停車後務必關好車窗，一個小動作，守護你我，也保護牠，若在園區巧遇黃喉貂之類野生動物，請遵守不親近、不干擾、不餵食「三不原則」，一同維護野生動物友善的生活空間。

    黃喉貂從貨車出來後從容離去。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    黃喉貂從貨車出來後從容離去。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山被人目擊黃喉貂溜進貨車覓食，各界笑稱小心車子被開走。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山被人目擊黃喉貂溜進貨車覓食，各界笑稱小心車子被開走。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    黃喉貂鑽進貨車被太平山工作人員目擊拍下。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    黃喉貂鑽進貨車被太平山工作人員目擊拍下。（圖由林保署宜蘭分署提供）

