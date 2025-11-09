災後重生 台南後壁區農會推廣農特產買氣佳

丹娜絲颱風重創後壁區，災後重生迎來豐收，後壁區農會今在菁寮舉辦農特產推廣活動，現場提供洋香瓜、1000份肉燥飯免費品嘗，帶動參觀人潮與買氣。（記者王涵平攝）

丹娜絲颱風重創後壁區，災後重生迎來豐收，後壁區農會今在菁寮舉辦農特產推廣活動，現場提供洋香瓜、1000份肉燥飯免費品嘗，帶動參觀人潮與買氣。

「樂遊後壁 迎農豐收」今日上午在菁寮布穀農創館開幕，同時結合在地農民與菁寮商圈辦理系列活動，民眾可體驗各種後壁區農特產品DIY，更加了解在地農特產品的文化特色。後壁區農會理事長郭啓財表示，洋香瓜、優質溫室小黃瓜、苦瓜、芭樂等農特產品挺過風災，鼓勵農民提升品質、栽培技術，讓後壁區農特產品增加曝光度，增加農友收入。

今日活動現場提供千份肉燥飯，恰逢非洲豬瘟後豬肉屠宰解禁，民眾大排長龍，也有專業老師示範在地農產品製作特色料理，以及氣球、魔術的互動活動，親子同樂。

農會總幹事林怡歆表示，後壁區農會除了有全國唯一洋香瓜專區，今年也加入稻米產銷契作集團產區，台南16號越光米滷肉飯讓大家品嘗後壁區產銷履歷的優質米，邀請全國的民眾一起來後壁旅遊同樂支持在地農民。

