為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    災後重生 台南後壁區農會推廣農特產買氣佳

    2025/11/09 11:05 記者王涵平／台南報導
    丹娜絲颱風重創後壁區，災後重生迎來豐收，後壁區農會今在菁寮舉辦農特產推廣活動，現場提供洋香瓜、1000份肉燥飯免費品嘗，帶動參觀人潮與買氣。（記者王涵平攝）

    丹娜絲颱風重創後壁區，災後重生迎來豐收，後壁區農會今在菁寮舉辦農特產推廣活動，現場提供洋香瓜、1000份肉燥飯免費品嘗，帶動參觀人潮與買氣。（記者王涵平攝）

    丹娜絲颱風重創後壁區，災後重生迎來豐收，後壁區農會今在菁寮舉辦農特產推廣活動，現場提供洋香瓜、1000份肉燥飯免費品嘗，帶動參觀人潮與買氣。

    「樂遊後壁 迎農豐收」今日上午在菁寮布穀農創館開幕，同時結合在地農民與菁寮商圈辦理系列活動，民眾可體驗各種後壁區農特產品DIY，更加了解在地農特產品的文化特色。後壁區農會理事長郭啓財表示，洋香瓜、優質溫室小黃瓜、苦瓜、芭樂等農特產品挺過風災，鼓勵農民提升品質、栽培技術，讓後壁區農特產品增加曝光度，增加農友收入。

    今日活動現場提供千份肉燥飯，恰逢非洲豬瘟後豬肉屠宰解禁，民眾大排長龍，也有專業老師示範在地農產品製作特色料理，以及氣球、魔術的互動活動，親子同樂。

    農會總幹事林怡歆表示，後壁區農會除了有全國唯一洋香瓜專區，今年也加入稻米產銷契作集團產區，台南16號越光米滷肉飯讓大家品嘗後壁區產銷履歷的優質米，邀請全國的民眾一起來後壁旅遊同樂支持在地農民。

    後壁區農會今在菁寮舉辦農特產推廣活動，1000份肉燥飯免費品嘗，帶動參觀人潮與買氣。（記者王涵平攝）

    後壁區農會今在菁寮舉辦農特產推廣活動，1000份肉燥飯免費品嘗，帶動參觀人潮與買氣。（記者王涵平攝）

    丹娜絲颱風重創後壁區，災後重生迎來豐收，後壁區農會今在菁寮舉辦農特產推廣活動，現場提供洋香瓜、1000份肉燥飯免費品嘗，帶動參觀人潮與買氣。（記者王涵平攝）

    丹娜絲颱風重創後壁區，災後重生迎來豐收，後壁區農會今在菁寮舉辦農特產推廣活動，現場提供洋香瓜、1000份肉燥飯免費品嘗，帶動參觀人潮與買氣。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播