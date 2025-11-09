基隆－石垣島票價有感！ 航商：最快11月底、最晚年底開航

「基隆－石垣島」定期航班最快11月底、最晚年底前首航。（圖由華岡集團提供）

引起熱議的「基隆－石垣島」客貨海運固定航線，航商預計下週送件至航港局審查，預估最快11月底、最晚年底首航；也因為正值淡季，票價將分艙等推出促銷價，航商表示，「會是讓乘客有感的票價」。

「基隆－石垣島」定期航班經航港局與我國航商、石垣地方政府等多方洽談促成。消息釋出後，由於國人花幾千元即可出國，引起各界熱議。航線由日本航運業者與台灣業者合作營運，每週3航班，原定9月開航，但受裝潢、文件程序等影響，延後迄今。

台灣業者華岡集團總經理洪郁航表示，客艙有100多間房間，為提升搭乘品質，住起來乾淨、整齊、舒適，客艙內整備工程項目較多，也花較長時間進行，包括比較合適廠商來發包工程，並進行配色、裝潢、選購等。至於其他工程，例如引擎、主機、雷達等航運設備，皆已整備差不多。

選在冬季開航，外界擔心海象較差導致船舶易晃，影響旅客搭乘意願及舒適度。洪郁航說明，航線基本上落在開闊海域，搭配加減速的控制，可降低船隻搖晃程度，且航程不算久，睡一晚、7至8小時即可抵達目的港，躺著也能降低搖晃感覺。

票價方面，洪郁航表示，送審經主管機關同意，即會對外公布；由於是在淡季期間開航，因此會分艙等推出促銷價，不會特別低但一定有吸引力，「會是讓客人有感的價格。」也藉此機會試營運，將向旅客進行意見調查，包括對於餐點、搭乘體驗等，以迎接明年旺季。

餐食方面，洪郁航說，相當重視食品安全，因此找合乎食安規範的大型公司合作，早餐與復興空廚合作三明治，飲料、機台等則與開元食品合作，進料、製作、出貨到登船，運輸過程都符合相關規範，確保食安及品質一致。

洪郁航表示，送件航港局審查文件，僅差法院公證文件即備齊，預計未來1週將送件，航港局將協助以最速件審核辦理，審查通過之後，再視工程狀態，會公布票價及首航航班，首航航班最快11月底、最晚年底開航。

航港局局長葉協隆表示，該船為巴拿馬籍，船商與巴拿馬方程序、與日方航政單位都有申請程序，加上要確保船的品質，比原定多了些時程；在文件完備前提下，航港局審查作業可在1週完成，航港局與航商持續掌握進度。

