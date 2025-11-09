為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衛福部、內政部拚2年完成「獨老普查」 盼降低孤獨死風險

    2025/11/09 10:32 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良表示，衛福部與內政部將合作，在2年內完成國內獨居老人普查。（記者方賓照攝）

    衛福部長石崇良表示，衛福部與內政部將合作，在2年內完成國內獨居老人普查。（記者方賓照攝）

    台灣即將邁入超高齡社會，同時面臨少子女化威脅，長者獨老問題日趨嚴重。衛福部長石崇良表示，我國粗估有70萬名獨居長者，明（2026）年起將運用韌性條例特別預算，與內政部合作，2年內完成國內獨居老人普查，了解長者自立生活能力，並依需求導入社區照顧、長照3.0等資源，降低孤獨死的風險。

    石崇良今日出席「台灣社區整合照顧研討會」，並於會前指出，隨著高齡化、少子女化趨勢，獨老問題逐漸浮現，據各縣市衛生局調查統計，我國約有60萬至70萬名獨居老人，其中樣態包括個人獨老、兩兩獨老等。

    然而，石崇良指出，雖過去曾進行緊急救援裝置佈建計畫，但受限於預算，設有排富機制，主要針對中低收入戶提供服務，衛福部與內政部希望透過今年韌性條例特別預算，花費約62億元、費時2年完成我國約70萬的獨老普查，對國內獨居老人至少進行一次訪視。

    石崇良說，居家醫療是未來的趨勢，衛福部將從明年起推動長照3.0，盼落實資源整合、醫照合一，建立以人、家庭為基礎的照顧方式，使資源可以歸仁、歸戶運用，透過獨老普查建立基礎資料，將有助於按照需求導入資源。

    針對這次普查內容，石崇良解釋，獨老普查的目標不只要了解社區內有多少長者，除確認長者獨居情況外，也會了解長者的病史與照護需求，評估健康狀況、自立生活能力等，過程中也會進行風險分級，評估是否需要頻繁關懷、導入社會資源，或設置緊急救援裝置等。

    石崇良坦言，由於長者居住地點分散於都市、偏鄉地區，要在2年內完成將是非常大的挑戰，但也希望未來能像建立大家醫計畫一樣，先知道長者人在哪裡、有什麼需求，再把醫療與長照資訊整合起來，普查只是其中的一小部分，接著還要進一步結合照顧資源，才能提供長者所需要的服務。

    除長者照護外，石崇良提到，幼兒發育過程中有諸多預防保健、健康篩檢需要，明年起衛福部也將擴大幼兒專責醫師服務範圍，自現行0至3歲擴大至0至6歲，希望涵蓋學齡前孩童在家庭、社區生活的健康需求，由醫師擔任追蹤、守護孩子長大的大天使，直到入學後由學校單位接手追蹤工作。

