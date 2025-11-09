為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園市最大社宅基地！航空城大園橫埔段近1000戶決標

    2025/11/09 11:02 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市大園區橫埔段社會住宅規劃與監造案決標，這也是大園區首個社宅案，圖為模擬圖。（桃園市住宅處提供）

    桃園市大園區橫埔段社會住宅規劃與監造案決標，這也是大園區首個社宅案，圖為模擬圖。（桃園市住宅處提供）

    桃園市政府計畫在桃園航空城推出近1000戶的社會住宅；桃園市住宅發展處表示，近期已完成大園區橫埔段社會住宅規劃與監造案決標，這也是市府在大園區的第一個社宅案，預計2027年下半年開工、2031年完工啟用。

    住宅處長陳智仁表示，基地位於大園區中正東路，距離機場捷運A16橫山站約1.6公里，離未來桃園捷運綠線G17站約800到900公尺，因位處航空城計畫內，基地聯外道路已經開闢，周邊有埔心國小、埔心街郵局，基地北側也已規劃開闢60公尺寬的園林道路、七星堆埤塘公園等。

    陳智仁表示，此案規劃地下2層、地上9層建築，總樓地板面積約13.3萬平方公尺，換算約4萬坪，將興建約970戶住宅，規劃1房型、2房型及3房型，房型比為3：4：3，以提供給在航空城工作的青年、年輕小家庭，另保留約5%的無障礙房型，滿足不同族群與年齡層的居住需求；另，在公共服務設施方面，預計保留約530坪，規劃設置公托中心及身心障礙者社區日間照顧空間，同時預留部分空間供身障生活服務使用，以支持地區公共服務需求。

    陳智仁表示，大園區橫埔段社宅基地是桃園目前最大的社宅基地，將超過中壢1號社宅，全案興建費用初估要89億8000多萬，規劃強調開放空間，結合航空城整開區內道路，提供人本動線、商店及公共設施，未來將成為社區的鄰里核心，公共空間可以讓附近居民舉辦活動、活絡社區，同時也滿足居民日常所需。

    住宅處表示，桃園市社宅政策穩健推進，目前完工入住4374戶、興建中1631戶，完成決標正在規劃設計中的社宅有3940戶，朝2030年總量將突破1萬戶目標前行。

    桃園市大園區橫埔段社會住宅規劃與監造案決標，總共近千戶社宅，是目前全桃園市規模最大的社宅基地；圖為模擬圖。（桃園市住宅處提供）

    桃園市大園區橫埔段社會住宅規劃與監造案決標，總共近千戶社宅，是目前全桃園市規模最大的社宅基地；圖為模擬圖。（桃園市住宅處提供）

