台南全民趣味運動嘉年華登場 逾3000選手拚高下

學生表演帶來活力開場，台下隊伍精神抖擻，準備迎接接下來的趣味競賽。（圖由台南市政府提供）

台南市114年全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽今日在台南市立體育場熱鬧登場，總計143隊、3489人齊聚一堂，透過趣味賽事互相交流。市長黃偉哲到場為選手加油，祝福參賽者都能玩得開心、留下美好回憶。

黃偉哲表示，台南市近年積極推動全民運動，今年全國中等學校運動會更創下史上最佳成績，顯示基層體育扎根已逐漸開花結果。此次大會不僅展現公教與勞資團體的活力，也象徵全民運動精神已深植市民生活。希望大家今天都能玩得愉快。

黃偉哲指出，市府全力打造台南成為「運動城市」，將持續辦理古都國際馬拉松、曾文水庫馬拉松、龍舟賽、幼兒運動會及「運動i台灣」等系列活動；並推動「運動健康護照計畫」，鼓勵市民天天運動、集點抽好禮，讓運動成為生活習慣。

體育局長陳良乾表示，今年活動競賽內容兼具趣味與挑戰，公教組設有飛鏢神射手、求神問卦、一桿進洞、飛盤擲準、步步高升、挑夫競賽、大隊接力等7項賽事；長青組則包含一分耕耘一分收穫、姜太公釣魚、一桿進洞、槌球我最準等4項。現場亦規劃體適能檢測、政令宣導攤位、青農市集及學生與社區團體表演，讓市民在運動中同時享受嘉年華的歡樂氣氛。

台南市長黃偉哲於場邊向參賽隊伍揮手致意，選手也熱情回應，現場氣氛輕鬆愉快。（圖由台南市政府提供）

台南市114年全民趣味運動嘉年華暨勞資體育競賽，民眾以趣味競賽互相切磋。（圖由台南市政府提供）

