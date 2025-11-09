為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗縣民注意！ 亦捷客運11月週六日3路線「大減班」

    2025/11/09 10:22 記者彭健禮／苗栗報導
    代駛苗栗縣公路客運路線的亦捷科際客運，因駕駛人力不足及排休問題，11月4個週六日，「5664」、「5669」、「5659」3路線，由應行駛36班次減為僅剩8班次。（記者彭健禮攝）

    代駛苗栗縣公路客運路線的亦捷科際客運，因駕駛人力不足及排休問題，從昨（8）日起，11月8、9、15、16、22、23、29及30日等4個週六日，「5664」、「5669」、「5659」3路線，大幅減班，由應行駛36班次減為僅剩8班次；此外，5667則調整發車時間。

    苗栗縣政府交通工務處表示，對於亦捷客運因駕駛人力不足及排休問題，於假日部分路線大幅減班，交工處也感到很無奈，惟公路客運的主管機關是交通部公路局的監理單位，縣府只能積極協調因應。

    苗縣府交工處指出，「5664」路線原應有10個班次，11月週六日減為2班次；「5669」路線應有18個班次，減為4班次；「5659」路線則原應有8個班次，減為2班次。「5667」原來就是2個班次，但在11月週六日期間，則是調整發車時間。

    亦捷客運11月週六日調整減班的行駛班次、發車時間如下：

    「5664」路線：苗栗端14：00。

    「5664」路線：三義端15：00。

    「5669」路線：苗栗端07：30、10：10。

    「5669」路線：後龍端07：35、11：40。

    「5667」路線：後龍端10：40。

    「5667」路線：三湖端11：10。

    「5659」路線：苗栗端17：00。

    「5659」路線：北河端17：40。

