全台山屋住宿「天花板」！ 玉山觀高12月起收費、假日1200元

玉山園區八通關新建觀高山屋，12月起採平日800元、假日1200元收費，價格成為全台山屋住宿「天花板」。（圖由玉管處提供）

全台山屋住宿「天花板」，玉山園區八通關新建「觀高山屋」12月起展開收費！

歷經8個月試營運，觀高山屋開出平日800元、假日1200元的全台最貴百岳住宿費，玉山國家公園管理處表示，山屋斥資6700多萬元興建，設備多元新穎，還有人員駐點，考量成本攤提才會有這個價格，尤其觀高位在長程路線樞紐，有助山徑管理、山難馳援，對山友助益良多。

請繼續往下閱讀...

玉管處表示，觀高山屋自今年4月起試營運，期間住宿免費，全新山屋具備室內、外乾溼分離環境，透過玄關設置鞋櫃，提供室內拖鞋維持山屋乾燥環境，並有USB與type-C手機、行動電源充電，床鋪也有記憶軟墊，以及隔板確保隱私，讓長程山友獲得更佳的睡眠與住宿品質。

此外，觀高山屋除了設備新穎，同時也是攀登南二段、馬博橫斷、八大秀，以及八通關越嶺道都會經過的地點，在此建置山屋，並有人員駐點，不僅提升山域路徑管理效率，提供後續登山行程建議，若有山難發生，更能就近馳援，加快救援時效，即便山屋住宿費全台最貴，遠比玉山排雲山莊480元還高，但這些都是能額外提供給山友的最佳守護與服務。

玉管處說，觀高山屋住宿採依序登記審查，並非抽籤，現已確定12月上路收費，呼籲山友珍惜建置不易的山屋，讓所有人都能使用到舒適的高山住宿環境。

玉山園區觀高山屋建置鞋櫃與室內外緩衝區，創造山屋乾溼分離的乾爽環境。（圖由玉管處提供）

