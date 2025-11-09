為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台山屋住宿「天花板」！ 玉山觀高12月起收費、假日1200元

    2025/11/09 10:17 記者劉濱銓／南投報導
    玉山園區八通關新建觀高山屋，12月起採平日800元、假日1200元收費，價格成為全台山屋住宿「天花板」。（圖由玉管處提供）

    玉山園區八通關新建觀高山屋，12月起採平日800元、假日1200元收費，價格成為全台山屋住宿「天花板」。（圖由玉管處提供）

    全台山屋住宿「天花板」，玉山園區八通關新建「觀高山屋」12月起展開收費！

    歷經8個月試營運，觀高山屋開出平日800元、假日1200元的全台最貴百岳住宿費，玉山國家公園管理處表示，山屋斥資6700多萬元興建，設備多元新穎，還有人員駐點，考量成本攤提才會有這個價格，尤其觀高位在長程路線樞紐，有助山徑管理、山難馳援，對山友助益良多。

    玉管處表示，觀高山屋自今年4月起試營運，期間住宿免費，全新山屋具備室內、外乾溼分離環境，透過玄關設置鞋櫃，提供室內拖鞋維持山屋乾燥環境，並有USB與type-C手機、行動電源充電，床鋪也有記憶軟墊，以及隔板確保隱私，讓長程山友獲得更佳的睡眠與住宿品質。

    此外，觀高山屋除了設備新穎，同時也是攀登南二段、馬博橫斷、八大秀，以及八通關越嶺道都會經過的地點，在此建置山屋，並有人員駐點，不僅提升山域路徑管理效率，提供後續登山行程建議，若有山難發生，更能就近馳援，加快救援時效，即便山屋住宿費全台最貴，遠比玉山排雲山莊480元還高，但這些都是能額外提供給山友的最佳守護與服務。

    玉管處說，觀高山屋住宿採依序登記審查，並非抽籤，現已確定12月上路收費，呼籲山友珍惜建置不易的山屋，讓所有人都能使用到舒適的高山住宿環境。

    玉山園區觀高山屋建置鞋櫃與室內外緩衝區，創造山屋乾溼分離的乾爽環境。（圖由玉管處提供）

    玉山園區觀高山屋建置鞋櫃與室內外緩衝區，創造山屋乾溼分離的乾爽環境。（圖由玉管處提供）

