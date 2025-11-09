無人機燈光秀點亮琉球夜空！ 首屆「小島野台」熱力開唱

小島野台昨天在小琉球登場。（圖由屏縣府提供）

屏東縣政府全新活動品牌「小島野台」昨天夜間在小琉球停機坪熱力登場，現場邀請6組藝人輪番開唱，結合特色市集與無人機展演，自下午開始便吸引許多遊客及居民共襄盛舉，縣長周春米在活動壓軸登台，與鄉親們一起倒數啟動無人機光影秀，海龜、熱帶魚等小琉球意象在夜空綻放，璀璨畫面令全場驚艷！

晚間「小島野台」現場氣氛熱烈，金曲歌王蕭煌奇、李浩瑋、郭書瑤、琳誼、郭婷筠以及郭家瑋等藝人輪番登台演出，一首首膾炙人口的歌曲，讓現場宛如一場大型戶外KTV，壓軸登場的無人機燈光秀更將氣氛推向高點，200台無人機在夜空中幻化出海龜、熱帶魚、燈塔等8組圖案，展現專屬小琉球的海島風情。

小琉球擁有豐富的自然生態與海洋文化，屏東縣政府今年特別推出首屆「小島野台」全新品牌活動，以海風與星空為背景，結合音樂、觀光與在地文化，打造屬於小島的獨特魅力，活動邀集30家特色市集攤位，不僅攤攤精彩，更在晚間8點前商品幾乎全數售罄，謝謝大家對小琉球的喜愛與支持。

小島野台昨天在小琉球登場，無人機點亮小琉球的夜空。（圖由屏縣府提供）

