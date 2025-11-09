佛心高麗菜！10顆只要100元 愛心自採價在這裡

彰化線西菜農種植物7分地的高麗菜，不敵高山高麗菜決定用佛心價來開放自採。（圖由黃泯嘉提供）

來囉！立冬剛過就是吃火鍋的季節，「火鍋的好朋友」高麗菜已出現10顆只要100元的自助採收愛心價？彰化線西「一畝海的小旅行」執行長黃泯嘉表示，這次是幫助朋友「半買半相送」，歡迎大手牽小手，今天（9日）來線西吹海風動手採高麗菜。

黃泯嘉指出，朋友位於線西第5公墓附近的農地，種植7分地的初秋品種高麗菜，目前已值採收期，換算約有1萬5000顆，每顆約有1台斤重。由於今年高山高麗菜的產量也很大，平地高麗菜價格不敵高山高麗菜，如果再交由承銷商賣到批發市場，還要多一筆費用，朋友決定開放給民眾自採。

黃泯嘉指出，朋友很「阿沙力」，決定直接給一口價，自備刀子與袋子來自採，10顆只要100元，很多人都是自採好幾袋，準備回去分送給親友，因為實在太划算了，「送禮自用兩相宜」。昨天已有4、500人來自採，許多人都認為價格實在太佛心。朋友決定今天再開放1天，開放時間到今天下午5點，外地民眾歡迎以導航來採菜。

彰化線西出現10顆100元的佛心價，每顆約重1台斤。（圖由黃泯嘉提供）

彰化線西出現10顆100元的愛心自採價，吸引民眾到場自採。（圖由黃泯嘉提供）

