為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風恐侵台 山上花園水道博物館巷仔Niau先放「颱風假」

    2025/11/09 09:46 記者劉婉君／台南報導
    因應鳳凰颱風可能來襲，台南山上花園水道博物館人員超前部署，修剪樹水枝葉防颱。（記者劉婉君攝）

    因應鳳凰颱風可能來襲，台南山上花園水道博物館人員超前部署，修剪樹水枝葉防颱。（記者劉婉君攝）

    第26號颱風「鳳凰」未來可能北轉侵台，台南山上花園水道博物館2個園區樹木超過5000棵，館方超前部署，這2天已先加強樹木支撐等防颱措施，充氣裝置藝術巷仔Niau也先消氣，搶先放「颱風假」避難去。

    館方表示，水道博物館包括博物館區及淨水池區2個園區，共計逾5000棵各式樹木，其中有不少是開園以後補植的，因為根系還未強固，每次遇到颱風來襲，總是提心吊膽，7月初丹娜絲颱風就吹倒近200棵樹木，此次鳳凰颱風預計將帶來強勁風勢，因此園區人員目前已展開修剪枝葉、強固樹身等作業，希望降低颱風造成的損害。

    博物館區的充氣裝置藝術巷仔Niau，自2024年底進駐園區後，也是不少遊客合影留念的景點之一，為了避免強風導致巷仔Niau受損，目前也已先暫時「消氣下班」，待颱風威脅解除後再重回崗位。

    因應鳳凰颱風可能來襲，台南山上花園水道博物館人員超前部署，修剪樹水枝葉防颱。（記者劉婉君攝）

    因應鳳凰颱風可能來襲，台南山上花園水道博物館人員超前部署，修剪樹水枝葉防颱。（記者劉婉君攝）

    山上花園水道博物館的充氣裝置藝術巷仔Niau已先消氣放「颱風假」避難去。資料照。（館方提供）

    山上花園水道博物館的充氣裝置藝術巷仔Niau已先消氣放「颱風假」避難去。資料照。（館方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播