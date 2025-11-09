三芝消防分隊、衛生所空間老舊 議員籲共構重建 侯友宜允諾研議

新北市議員鄭宇恩盼市府將三芝衛生所重建並增設眼科、血液透析（洗腎）等門診科別。（記者羅國嘉攝）

新北市三芝區的消防分隊與衛生所長年受限於空間狹小、設施老舊，影響消防員備勤與民眾就醫品質。市議員鄭宇恩期盼市府盡速改善消防分隊備勤環境，及衛生所重建並增設眼科、血液透析（洗腎）等門診科別。市長侯友宜回應，會請相關單位共同研議。

鄭宇恩指出，守護安全的消防員，理應有更安全、舒適的工作環境，但是三芝區的消防分隊空間老舊又狹窄，甚至也是鐵皮屋搭建，極待改善同仁的備勤環境；另外，衛生所長輩候診的環境很不友善，盼重建同時，能夠一併擴充服務，包含增加眼科、血液透析（洗腎）等門診科別，讓更多三芝市民能就近獲得完整醫療照護。

鄭宇恩呼籲，三芝的消防分隊與衛生所都面臨「空間太小、設施太舊」的困境。希望消防局跟衛生局可用消防局編列本預算、公務預算與衛生局一起共構、重建。

侯友宜說，先前前往三芝圖書館時也特地到衛生所實地了解現況，未來將針對衛生所是否與消防分隊共構重建，會請相關單位共同研議。

消防局回應，三芝分隊現有新棟建築物尚未達使用年限，舊棟建築物已完成耐震補強作業，整體廳舍使用情形良好，且足供消防同仁執勤所需，後續將會配合衛生局評估共構可行性。

針對三芝衛生所重建案，衛生局指出，已積極覓地，並評估與鄰近消防分隊合建的可行性。衛生局每年都會評估並協助衛生所房舍修繕，以提供有品質醫療公衛服務。另外，衛生所多以家醫科醫療服務為主，提供在地居民門診醫療及保健服務。三芝衛生所也會視在地民眾的健康問題及需求等，連結醫療資源、行動醫療或開設特別專科門診。

