為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三芝消防分隊、衛生所空間老舊 議員籲共構重建 侯友宜允諾研議

    2025/11/09 09:51 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員鄭宇恩盼市府將三芝衛生所重建並增設眼科、血液透析（洗腎）等門診科別。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員鄭宇恩盼市府將三芝衛生所重建並增設眼科、血液透析（洗腎）等門診科別。（記者羅國嘉攝）

    新北市三芝區的消防分隊與衛生所長年受限於空間狹小、設施老舊，影響消防員備勤與民眾就醫品質。市議員鄭宇恩期盼市府盡速改善消防分隊備勤環境，及衛生所重建並增設眼科、血液透析（洗腎）等門診科別。市長侯友宜回應，會請相關單位共同研議。

    鄭宇恩指出，守護安全的消防員，理應有更安全、舒適的工作環境，但是三芝區的消防分隊空間老舊又狹窄，甚至也是鐵皮屋搭建，極待改善同仁的備勤環境；另外，衛生所長輩候診的環境很不友善，盼重建同時，能夠一併擴充服務，包含增加眼科、血液透析（洗腎）等門診科別，讓更多三芝市民能就近獲得完整醫療照護。

    鄭宇恩呼籲，三芝的消防分隊與衛生所都面臨「空間太小、設施太舊」的困境。希望消防局跟衛生局可用消防局編列本預算、公務預算與衛生局一起共構、重建。

    侯友宜說，先前前往三芝圖書館時也特地到衛生所實地了解現況，未來將針對衛生所是否與消防分隊共構重建，會請相關單位共同研議。

    消防局回應，三芝分隊現有新棟建築物尚未達使用年限，舊棟建築物已完成耐震補強作業，整體廳舍使用情形良好，且足供消防同仁執勤所需，後續將會配合衛生局評估共構可行性。

    針對三芝衛生所重建案，衛生局指出，已積極覓地，並評估與鄰近消防分隊合建的可行性。衛生局每年都會評估並協助衛生所房舍修繕，以提供有品質醫療公衛服務。另外，衛生所多以家醫科醫療服務為主，提供在地居民門診醫療及保健服務。三芝衛生所也會視在地民眾的健康問題及需求等，連結醫療資源、行動醫療或開設特別專科門診。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播