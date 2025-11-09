為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市壓軸花季 士林官邸菊展15展區逐夢

    2025/11/09 09:41 記者何玉華／台北報導
    台北市年度花季盛事「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園登場。（台北市公園處提供）

    台北市年度花季盛事「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園登場。（台北市公園處提供）

    台北市年度花季盛事「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園登場，台北市公園路燈工程管理處指出，今年以「藝菊圓夢」為主題，集結公園處員工與園藝職人的巧手，結合跨界藝術家的創意巧思，打造出層次豐富、視覺震撼的15處風格迥異的展區，從士林官邸花卉大道起，猶如一條人生時間軸的逐夢階段；週末假日期間也會推出「菊藝五感體驗」系列課程共12場次，報名將至今（9）日截止。

    公園處處長藍舒凢表示，士林官邸菊展為「花IN台北」系列活動的壓軸花季，是公園處園藝團隊全心投入的年度鉅作。從花卉培育、展場設計到空間美學，每個細節都凝聚了園藝人員的創意與心血。展區運用多樣菊科花卉與自然媒材，呈現主題多元、風格獨特的藝術空間，是市民假日賞花的好去處，也吸引國內外遊客慕名而來，成為台北秋冬不可錯過的賞花指標。

    公園處指出，今年主題「藝菊圓夢」象徵追夢的歷程，無論年齡大小，都能在花海中找回那個勇敢築夢的自己。展覽運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法鋪陳；值得一提的是，今年首次邀請3位不同領域的藝術家，運用自然永續媒材創作裝置藝術，讓花藝與當代藝術相互輝映，為展覽注入新視角與層次感，是今年一大亮點。

    園藝管理所主任吳旻靜補充，今年的主視覺海報暗藏展場路線巧思；從士林官邸花卉大道起步，遊客將依序穿越以童話故事為靈感的夢花園、充滿日式風情的和傘花徑、象徵蛻變的蝴蝶意象，再走入代表幸福的家園，最後搭乘熱氣球環遊世界，展開一段追尋心願的旅程。整條動線如同人生的時間軸，串連起逐夢的每一個階段，沿途綻放的菊花宛如生命歷程的映照在成長的每個時刻，都能綻放屬於自己的光彩。

    而為讓民眾更深入認識花藝，今年規劃「菊藝五感體驗」系列課程，展期間週末假日舉辦共12場次。課程內容包含：「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗與香包手作」、「造型菊花體驗」、「菊科花藝創作」等主題，課程報名至今（9）日止，錄取者將以通知信方式參加。

    台北市年度花季盛事「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園登場。（台北市公園處提供）

    台北市年度花季盛事「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園登場。（台北市公園處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播