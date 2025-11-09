鳳凰共伴效應週二、三最劇 吳德榮：北、東恐爆大量致災雨

鳳凰今晚將以最強之姿登陸菲律賓，明外圍環流接近，北部及東半部降雨逐漸增大，預估週二、三共伴效應最劇烈。（圖擷自中央氣象署）

今（9日）風雨前的寧靜，各地天氣晴朗，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率，明（10日）起鳳凰外圍環流接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，預估週二、三（11、12日）「共伴效應」最劇烈，北部及東半部慎防「大量致災雨」。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地天氣晴朗，白天熱早晚涼，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部21至31度、中部21至32度、南部21至33度、東部18至31度。

請繼續往下閱讀...

明鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。週二、三共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。

鳳凰今晚將以最強之姿登陸菲律賓，通過呂宋島後，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣，在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨強風、豪雨，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；吳德榮認為，鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，也無需去特別強調。

週四（13日）鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉。週五、六（14、15日）西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法