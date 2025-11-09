為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    愛情，從一杯咖啡開始！東勢單身聯誼活動配對率高達8成9

    2025/11/09 09:35 記者歐素美／台中報導
    參加在東勢四角林咖啡莊園採摘咖啡苗，並製作小盆栽。（民政局提供）

    參加在東勢四角林咖啡莊園採摘咖啡苗，並製作小盆栽。（民政局提供）

    台中市民政局攜手東勢戶政事務所昨舉辦「愛情，從一杯咖啡開始！」單身聯誼活動，帶領39位單身男女走進東勢四角林咖啡莊園，展開一場瀰漫咖啡香氣與粉紅浪漫的幸福邂逅，活動成功促成17對有緣人互表心意，配對率高達8成9。

    民政局長吳世瑋表示，市府每年推出兼具創意與地方特色的單身聯誼活動，鼓勵年輕族群勇敢踏出交友第一步，這次活動以在地食農體驗為主軸，選在環境優美的「東勢四角林咖啡莊園」舉行，園區栽種超過8,000株咖啡樹，參加者在翠綠山林與咖啡香氣的環抱中，體驗IG打卡、咖啡手作與趣味團體遊戲，在互動中拉近彼此距離。

    東勢戶政事務所主任連詩季表示，活動以「咖啡輕旅行」破冰遊戲揭開序幕，參加者透過填寫資料尋找「有緣人」分組互動，隨後在講師帶領下走入咖啡園區，親自採摘咖啡苗並製作小盆栽，留下獨特紀念；午宴時光則安排有獎徵答、推薦台中美食及趣味拼圖小遊戲，讓參加者在輕鬆氛圍中自然交流、拉近距離；午後則由園區講師指導手沖咖啡技巧，大家親手沖煮、品嚐香醇咖啡與甜點，讓單身朋友在咖啡香氣環繞下展開浪漫邂逅。

    東勢戶所並特別準備精美筷子小禮作為參加禮，象徵「成雙成對、快快結婚」的美好寓意，期盼每位參加者都能覓得良緣；成功配對者並加碼獲贈精美櫻花碗組，祝福緣分如櫻花綻放，幸福美滿。

    參加者體驗手沖咖啡。（民政局提供）

    參加者體驗手沖咖啡。（民政局提供）

    「愛情-從一杯咖啡開始」單身聯誼活動，39人共有17對互表心意，配對率高達8成9。（民政局提供）

    「愛情-從一杯咖啡開始」單身聯誼活動，39人共有17對互表心意，配對率高達8成9。（民政局提供）

