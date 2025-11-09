點亮孩子心願！2025新竹市圓夢心願卡活動啟動

公私協力點亮孩子心願！2025新竹市圓夢心願卡活動正式啟動！（新竹市府提供）

新竹市政府在一年一度耶誕節來臨之際再度啟動心願卡圓夢活動，號召市民幫助弱勢家庭的孩子實現他們的心願。社會處表示，今年市府持續與多家企業和商家合作，幫助550名孩子的心願得以實現，並將這份愛與溫暖延續下去，即日起邀請市民一起認購孩子們的心願，將愛心與希望傳遞至每個角落。

市府表示，心願卡活動至今已經邁入第11年，今年的心願卡活動中，孩子們的願望從簡單的文具如藍色和黑色的百樂擦擦筆，到渴望擁有自己的球鞋或樂高積木，每一個小小的願望背後都是孩子們對美好生活的期盼。

社會處指出，9歲的諳諳是個活潑的小男孩，他的爸爸本來從事水電工作，去年因為工作中從高處跌下來摔傷失業，媽媽因從前髖關節手術亦無法正常工作，家中生活陷入困境，家裡現在靠著爸爸和姊姊打零工勉強維持生活。諳諳在這樣的環境長大，從來不敢特別想什麼禮物，但社工主動幫他爭取一雙球鞋，可以穿上學，諳諳因此非常高興。

社會處說明，就讀國中的小愷自單親家庭長大，他自小喜歡在操場上奔跑，加入國小足球隊後，更是每天最期待能和同學一起練球。雖然家中經濟狀況有限，無法添購專屬的足球，但他依然珍惜每次上場的機會。能擁有一顆屬於自己的足球，對他來說不只是玩具，而是代表著努力與夢想的延伸，也能陪伴他在球場上更專注地追逐興趣與自信。

社會處提到，16歲的小源目前就讀高中，從小由媽媽及外婆扶養長大。媽媽自從去年年底生病後就無法工作，仰賴外婆做手工貼補家用，小源很懂事，知道家裡經濟狀況不好，不會吵著要滿足餐食以外的需求，今年暑假開始也擔任游泳助教，幫忙家裡分擔經濟，透過本次心願卡活動，有一個屬於小源的禮物，小源說自己的籃球和羽球拍都壞掉很久了，希望許願一顆室外籃球或是羽球拍組。

社會處表示，弱勢家庭的孩子們，往往因為家庭困難，難以擁有自己的玩具或運動器材，而這些簡單的心願，卻能為他們帶來無比的喜悅和希望。這些願望的實現對孩子們的成長至關重要。不僅是物質上的需求，更是孩子們自信與夢想的象徵。此次活動不僅透過市民的認購心願，還設置了心願牆，市民朋友可以在現場寫下對孩子們的祝福與鼓勵。市府呼籲更多市民響應這項活動，讓弱勢家庭的孩子們能夠感受到社會的溫暖與支持。

