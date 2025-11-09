為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    15年不間斷 華南社區生態祭典守護生態

    2025/11/09 09:36 記者黃淑莉／雲林報導
    華南社區謝天祭首次在下午舉辦，讓遊客看見山村之美。（記者黃淑莉攝）

    華南社區謝天祭首次在下午舉辦，讓遊客看見山村之美。（記者黃淑莉攝）

    雲林古坑鄉華南社區居民為保護地方土地、生態，連續15年辦理生態祭典，因極端氣候天氣炎熱，今年謝天祭首次在下午舉辦，500名村民、遊客在星光下，吹著微風、聽著音樂及品嘗以雲林各地友善農產料理的美食，享受山林的舒適與熱情。

    2025華南社區謝天祭昨（9）日晚上在華南28自然公園食農教育園區登場，參與貴賓與社區居民、華南國小學童一起祝禱，感謝天地庇佑，也承諾一同實踐「不噴藥、不干擾、不破壞」的生活信念，守護生態、珍惜資源，讓社區永續。

    今年謝天祭還發表華南社區之歌《乘著風的翅膀，回家》，理事長劉清極指出，這首歌邀請金曲音樂人熊美玲創作，歌手林葵與華南國小6年級孩子一起獻聲，以音樂傳遞「回家」的感動。

    另也發表以社區媽媽研發「人生七味餐」的酸甜苦辣鹹鮮澀背後故事的新書《她們的酸甜苦辣鹹鮮澀－山村女力化作食力，凋零小村變金牌農村》。

    華南社區理事長劉清極表示，華南生態祭典三部曲，春風的惜山祭、穀雨的告天祭、立冬的謝天祭，透過向天地致敬的儀式，感恩土地與社區共好的時刻，也用音樂、食物讓大家看見華南社區。

    古坑鄉長林慧如說，華南社區是古坑的縮影，值得大家來走走，享受淺山的空氣、人情、生態及農產。

    華南社區謝天祭首次在下午舉辦，讓遊客看見山村之美。（記者黃淑莉攝）

    華南社區謝天祭首次在下午舉辦，讓遊客看見山村之美。（記者黃淑莉攝）

    古坑華南社區謝天祭與會貴賓、村民及華南國小學童一起祝禱、灑花感謝天地庇佑。（記者黃淑莉攝）

    古坑華南社區謝天祭與會貴賓、村民及華南國小學童一起祝禱、灑花感謝天地庇佑。（記者黃淑莉攝）

    華南社區謝天祭集結古坑與雲林各地的友善農產、手作品牌與在地料理。（記者黃淑莉攝）

    華南社區謝天祭集結古坑與雲林各地的友善農產、手作品牌與在地料理。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播