為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《人選之人》編劇厭世姬 11/22開課分享斜槓「造浪者」經驗

    2025/11/09 09:24 記者黃政嘉／新北報導
    「新北有課UKO」11月名人講座邀請厭世姬分享斜槓創作經驗。（圖由新北市青年局提供）

    「新北有課UKO」11月名人講座邀請厭世姬分享斜槓創作經驗。（圖由新北市青年局提供）

    「新北有課UKO」11月名人講座邀請話題台劇《人選之人—造浪者》編劇、《厭世動物園》創作者「厭世姬」22日下午2點在新莊農會大會堂，以「我的意外人生：如何成為跨域創作的『造浪者』」為題，分享從圖文創作到影視編劇的斜槓經驗，探討如何在不同領域中延伸創作能量、不被標準定義，打造個人品牌。

    曾被貼上「厭世」標籤的圖文創作者厭世姬，在人生中跌倒後重新書寫，用幽默筆觸與真實故事療癒觀眾，2017年以插畫作品《厭世動物園》描繪現代人的情緒日常，引大眾共鳴，近年跨足影視領域，跨越邊界成為「造浪者」，展現多元創作實力。

    新北市青年局指出，厭世姬將在講座中分享從學生政治傳播背景到插畫轉編劇的的心路歷程；如何在被質疑與自我懷疑中找到力量，重新定義「成功」；從圖文創作到影視劇本，展現跨領域行動的決心與創造力；如何不被標準定義，讓人生的每個意外都化作推動的浪潮。

    青年局長邱兆梅表示，「新北有課UKO」邀請不同領域的創作者與專業人士，以實際經驗分享職涯歷程與產業趨勢，讓青年從多元觀點中了解自身職涯定位與發展方向，並鼓勵探索斜槓與跨域發展的可能，培養多元能力與職場競爭力，為未來挑戰做好準備，有興趣的民眾可到青年局官網報名參加。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播