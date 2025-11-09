為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市原住民族文化節今年分山海屯區舉行 首場在大雅登場

    2025/11/09 09:30 記者歐素美／台中報導
    「台中市原住民族文化節-原聚山海屯」系列活動，昨在台中市原住民文化館戶外廣場盛大登場。（大雅公所提供）

    「台中市原住民族文化節-原聚山海屯」系列活動，昨日下午3點在台中市原住民文化館戶外廣場盛大登場，為年度原民文化推廣揭開序幕，金曲歌王沈文程以一連串膾炙人口的經典歌曲炒熱全場，活動以泰雅族文化為主軸，融合多族群樂舞特色，透過音樂、舞蹈與飲食體驗，展現原住民族的生命力與文化多樣性，現場湧入眾多民眾共襄盛舉，熱鬧非凡。

    這項活動由大雅區公所承辦，結合原住民族群在地文化底蘊，打造兼具傳統與現代感的藝文饗宴，以隆重莊嚴的原民祈福儀式揭開序幕，隨後由各族團隊接力表演，展現族群文化的多元共榮與融合精神。

    現場並舉辦「原住民聯歡烤肉活動」，還有趣味競賽、闔家同歡互動區與氣球城堡遊戲區，吸引親子及家庭共同參與，讓文化傳承在歡笑中自然發生。

    金曲歌王沈文程更登場以一連串膾炙人口的經典歌曲炒熱全場，掀起高潮，大雅區公所並舉辦摸彩活動，最大獎為大尺寸電視，同時結合公益元素，鼓勵民眾持發票兌換精美小禮，將愛心化為實際行動。

    台中市原住民族事務委員會主委楊馨怡表示，今年是原住民族文化節首次以「分區辦理」方式登場，從以往一年一場，擴增為三場。除了大雅首場外，11月15日將於梧棲頂魚寮公園舉辦第二場，11月22日則在太平勤益科技大學舉行第三場，希望藉此讓海線、山城與屯區族人都能就近參與，減少舟車勞頓。

    民政局副局長彭岑凱、立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、吳建德、古秀英及大雅區長林麗蓉等也都出席。

    參與民眾現場開心烤肉。（大雅區公所提供）

    止曲歌王沈文程以一連串膾炙人口的經典歌曲炒熱全場，掀起高潮。（大雅區公所提供）

