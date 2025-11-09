為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    估「鳳凰」颱風將硬碰中央山脈 專家：可能像山陀兒「死在台灣」

    2025/11/09 09:10 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，當「鳳凰」颱風接近台灣時，由於地形與環境影響，接近台灣陸地時可能降為輕度颱風，當碰到中央山脈時，強度會被快速減弱。（圖擷取自「林老師氣象站」臉書粉專）

    第26號颱風「鳳凰」中心位置今日凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方1070公里，以每小時28轉32公里速度，向西北西進行，未來可能北轉侵台。氣象專家指出，當「鳳凰」颱風接近台灣時，由於地形與環境影響，接近台灣陸地時可能降為輕度颱風，當碰到中央山脈時，強度會被快速減弱，會不會像去年的「山陀兒」颱風一樣「死在台灣」，仍值得觀察。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，目前「鳳凰」所處海域，提供其非常適合的發展條件，今日的強度就會從中颱增強為強颱。隨後，在環境駛流場的導引下，通過菲律賓呂宋島陸地後，進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大。林得恩預估，「鳳凰」颱風週三（12日）晚上至週四（13日）上半天，颱風中心有機會在台灣西南部登陸。

    林得恩提到，當「鳳凰」颱風通過呂宋島北部陸地時，部分結構已經受到局部山脈或地形的破壞，強度有機會降為中颱；在其北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵，加上又進入一個海洋熱含量低且垂直風切大的海域，因此當「鳳凰」中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕颱。

    林得恩指出，等「鳳凰」颱風上了台灣陸地後碰上中央山脈，颱風強度將會快速被削弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。

