來嘉縣鹿草「尋寶」！ 蘭花中藥咖啡美食特產遊程吸客

鹿草鄉長嚴珮瑜與體驗遊程的民眾進行蘭花手作組盆。（記者林宜樟攝）

嘉義縣鹿草鄉公所推動農業六級化，結合在地特產及店家，設計「尋寶遊程」，品嚐麻辣藥膳包、火馬辣椒米磚、雪花秋葵Q餅、阿里山油菊花茶等特色伴手禮，探訪研帥蘭園、瑞安堂中藥行、鹿草圓山宮、鹿口飯食、幕後咖啡、日和製冰、乃朵菈手工甜點及田心食育園等地，讓遊客透過遊程深入更瞭解鹿草。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，鹿草鄉有豐富的農業及歷史文化特色，近年來在地年輕人接班、返鄉，突破傳統展現轉型創意，而明年台灣燈會在嘉義縣舉辦，場地就在鹿草鄉附近，屆時大量遊客來看燈會，希望有趣的尋寶遊程吸引遊客走訪鹿草。

請繼續往下閱讀...

尋寶遊程日前由鄉公所邀請民眾體驗，到研帥蘭園進行蘭花手作組盆，由負責人張家禎帶領遊客認識蘭花品種及照顧方式；再到鹿草街區到訪已有百年歷史、當地唯一的中藥房瑞安堂中藥行，可看到早期手抄藥方等古物，以及手工切蔘片的手法，第四代青年王詔郁則設計融入在地特產朝天椒的麻辣藥膳包，以藥師專業結合社區諮詢服務，開創花陞堂中西藥局品牌。

鹿草信仰中心圓山宮有罕見的放火馬傳統，並與奮起福米餅開發辣椒米磚，廟內供奉少見的毛小孩守護神「獵狗公」，也常吸引主人前來祭祀，祈求毛小孩平安健康。

鹿草知名的無招牌人氣餐廳鹿口飯食，民眾可在此享用美味餐點；街上的日和製冰有各式冰品飲料；由返鄉青年林哲弘開創的幕後咖啡，以水果風味的特調咖啡聞名，有拔辣（芭樂）、雷夢（檸檬）等各式品項，還可瞭解創業故事；乃朵菈手工甜點有結合在地特產秋葵研發的創新雪花Q餅；三角社區田心食育園種植台灣原生種的阿里山油菊，製成茶包沖泡花茶，結合永續活絡地方產業。

嚴珮瑜說，透過國家發展委員會、農業部農村發展及水土保持署的資源，鹿草實踐一級生產、二級加工到三級體驗服務的農業六級化產業鏈，歡迎民眾來鹿草「尋寶」，發現隱藏在鄉間的驚喜店家與特色農產。

當地唯一的中藥房瑞安堂中藥行保留手抄藥方。（記者林宜樟攝）

圓山宮供奉毛小孩的守護神獵狗公。（記者林宜樟攝）

幕後咖啡是鄉間罕見的咖啡廳。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法