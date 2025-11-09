為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    各國預測趨一致！「鳳凰」颱風恐中南部登陸斜切出海

    2025/11/09 08:30 即時新聞／綜合報導
    鳳凰颱風來勢洶洶，根據國家災害防救科技中心匯整的各國颱風路徑預測，各國趨於一致，認為颱風將直接登陸中南部一帶。（圖擷取自NCDR）

    鳳凰颱風來勢洶洶，根據國家災害防救科技中心匯整的各國颱風路徑預測，各國趨於一致，認為颱風將直接登陸中南部一帶。（圖擷取自NCDR）

    第26號颱風「鳳凰」中心今（9）日凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方1070公里，以每小時28轉32公里速度，向西北西進行。根據國家災害防救科技中心（NCDR）匯整的各國颱風路徑預測，各國預報趨於一致，都認為「鳳凰」週四（13日）將從中南部一帶登陸。

    國家災害防救科技中心匯整各國颱風路徑預報，各國均預測「鳳凰」颱風13日將從中南部一帶登陸，隨後一路往西北方前進，最後從宜蘭或花蓮北部出海。中國氣象局方面預測登陸路徑較南，預測「鳳凰」可能在高雄登陸，後續在花蓮出海。而鳳凰在通過菲律賓呂宋島之後，颱風強度將持續下降。

    氣象署指出，週一（10日）、週二（11日）受到「鳳凰」颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上降雨。

    「鳳凰」颱風在週三（12日）深夜至週四（13日）最接近台灣，中南部地區風雨於週三時增大，由於此颱風北轉接近臺灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

    鳳凰颱風來勢洶洶，各國路徑預測趨於一致，認為將直接登陸中南部一帶。圖為9日上午8點衛星雲圖。（圖擷取自中央氣象署）

    鳳凰颱風來勢洶洶，各國路徑預測趨於一致，認為將直接登陸中南部一帶。圖為9日上午8點衛星雲圖。（圖擷取自中央氣象署）

