台中這次很緊張！鳳凰最快明海警 盧秀燕下午先主持應變會議

台中市政府今成立鳳凰颱風風災災害應變中心。（資料照）

中央氣象署預測鳳凰颱風今將升級為強颱，預計最快明天（10日）將發布海上颱風警報、週二（11日）發布陸上颱風警報，由於預測會從中部一帶登陸，台中市政府今天應變中心三級開設，下午召開「鳳凰颱風災害應變中心第一次工作會議」，市長盧秀燕將親自主持。

工作會議由消防局主導盤點整備，盧秀燕昨天要求民政局、警察局及消防局共同研議「黃色警戒即撤離」的預防性撤離機制；針對和平區七處易成孤島地區，要求各區公所逐里盤點糧食、飲水、發電機等物資，確保防災能量充足。

由於今年幾次颱風，造成台中市市區嚴重淹水，山區受損嚴重， 像丹娜絲外圍環流，台中市降下大雨，不但台灣大道淹水，太平山區等嚴重受損；此外，「樺加沙」颱風重創花蓮，都讓台中市政府心生警惕。

