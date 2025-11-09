11/09各報重點新聞一覽

IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會發表演說後，在外交部長林佳龍陪同下與參加者交流。（中央社）

蕭美琴、蔡英文接力到訪 台歐升溫 外交大突破

台灣副總統蕭美琴台北時間前晚首次應邀進入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，並發表演說。蕭美琴將於今日凌晨返抵國門，說明此行成果。前總統蔡英文昨晚也啟程訪歐，受邀出席在德國柏林舉行的第一屆「柏林自由會議」，同樣將發表演說，與會講者包括德國國會議長克洛克納等政要。台灣副總統、前總統接力造訪，台歐關係升溫，為重大外交突破。

鄭麗文追思共諜 綠委批：認賊作父 現場標註吳石「犧牲烈士」 鄭辯稱沒祭拜

國民黨主席鄭麗文昨出席由統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」（下稱秋祭），她受訪強調主辦單位曾再三說明沒有祭拜共諜吳石。不過，活動現場不僅將吳石列為「犧牲烈士」，供包括鄭麗文在內等人獻花祭祀，連活動手冊都以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為題，撰寫專文緬懷吳石。民進黨立委痛批，鄭麗文祭拜共諜的行徑，就是「認賊作父、敵我不分！」

政院明年推動擴大自主都更 地主住戶 免與建商分容積

「都更條例」實施二十七年來，僅完成一二〇〇案，行政院明年推動擴大自主都更政策，提供住戶自組都市更新會的財政與專業雙重協助，除加碼補助獎勵外，並由中央都更基金提供十倍的信保總額，同時建立「一條龍」全案管理機構，協助都更計畫執行，讓房地所有權人不用跟建商分土地容積，享有更多使用面積。

孤獨死亮紅燈！全台首次 2年內普查獨老

隨人口老化，孤獨死人數逐年攀升，我國獨居長者人數推估約有五萬人，衛福部認為該數據「嚴重被低估」，已編列六十二億，與內政部合作，預計自明年起，二年內完成全台首次「獨居長者概況調查」，並依照顧需求分級，銜接問安、裝預警設備等服務，降低孤獨死案件。

志願役士兵 4年1.2萬人賠錢求去 立委質疑待遇、戰爭風險使然

立法院預算中心針對明年度總預算分析報告發現，過去四年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵，幾乎達同期招獲人數的四分之一，等於每四個入營的志願役士兵中，就有一人賠錢求去，累計應賠償金額達八億九千餘萬元。國民黨立委質疑，軍中待遇加上兩岸緊張，戰爭風險升高，導致官兵寧可賠錢也要提前退伍。

蕭美琴現身歐洲議會 陸強烈憤慨

突破大陸封鎖，副總統蕭美琴快閃歐洲行，當地時間7日下午赴比利時，出席由「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）借歐洲議會場地舉辦的年度大會並發表演說，蕭美琴在會中強調台海和平對全球穩定與經濟延續至關重要，呼籲國際社會共同表態，反對任何企圖以武力片面改變現狀的行為，以維護穩定的印太地區和更安全的世界。這也是我國副總統首次在歐洲議會場地公開發表演說。

鄭麗文：歷史悲劇可透過和平方式化解

國民黨主席鄭麗文8日出席統派團體舉辦的白色恐怖受難者追思大會，她在會中強調，國民黨從前主席連戰到馬英九，堅定邁開真正轉型正義、兩岸和解、國共和解。她進入國民黨後，首要任務也就是推動國共和解、為白色恐怖受難者平反，「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價」。該活動應超越統獨，國共很多主張不一樣，但不代表要兵刃相見，希望透過對話取代對抗，過去歷史悲劇，絕對可以透過和平方式化解。

國民黨主席鄭麗文（前右）昨參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（記者塗建榮攝）

行政院明年推動擴大自主都更政策，提供住戶自組都市更新會的財政與專業雙重協助。圖為新北市老社區。（資料照）

