打造成居民第2個家 台南學甲8社區社造成果豐

學甲阮社區社造成果展舉辦踩街開鑼，受到民眾歡迎。（公所提供）

台南市學甲區公所輔導新榮、西明、平東、宜民、美豐、宅港、仁得及大灣等8個社區參加阮社區大小旗艦及社參計畫，一起動起來共好，今天（8日）發表成果，社區動員踩街，還有社區端出街舞、藝陣、土風舞等表演、展示手作學習課程，社區活力強強滾。

攜手阮社區社造共好

學甲區長張明寶表示，學甲平西社區曾獲得衛福部社區評鑑優等獎，今年則是新榮社區評鑑優等獎殊榮，可見學甲區推動社區發展成效卓見。而大小旗艦計畫的核心精神在於跨社區合作與資源共享，藉由結盟、學習與創新，強化社區凝聚力，推動具創新性、整合性與永續性的社區服務方案，打造安全、友善與幸福的社區，成為居民的第二個家。

學甲阮社區社造成果展由踩街開鑼，讓區民都看得到，從學甲慈濟宮出發後，新榮社區93歲陳振成（成伯）擊鼓開道，精神抖擻讓民眾稱讚，張明寶率公所團隊沿街分送金莎花棒與居民互動同歡，隊伍中美豐社區出動財神爺、宅港社區12婆姐陣、大灣社區元極舞陣及平東、宜民社區志工和小朋友參與，世代共融，氣氛歡樂。

成果展並是社區舞台，有西明社區「五虎將」藝陣、美豐社區的土風舞〈夜夜夜夜熬〉、宜民社區的長者律動、西明與平東社區的街舞、宅港與大灣社區的「婆姐平安行」、新榮社區的鼓樂表演，贏得滿場掌聲。

靜態展同樣精采，各社區展示學習課程成果，像仁得社區的漆扇、平東社區防災桌遊等，連隔壁的將軍區北嘉社區的產業展覽也來參展交流。

學甲阮社區社造成果展，社區動員踩街、表演節目，十分熱鬧，社區活力滿滿。（公所提供）

