    首頁 > 生活

    台東「池上大橋」改建 公路局拚農曆年前北上線通車

    2025/11/08 22:07 記者吳亮儀／台東報導
    池上大橋改建工程，上方為新建大橋，下方仍保留舊橋供車輛通行。（記者吳亮儀攝）

    池上大橋改建工程，上方為新建大橋，下方仍保留舊橋供車輛通行。（記者吳亮儀攝）

    連接台東縣內池上鄉、關山鎮的「池上大橋」正由交通部公路局進行改建工程，公路局今（8日）說明，會力拚北上線在明年農曆年前完工並通車；南下線將在2027年3月完成、四月雙向通車。

    池上大橋位於花東縱谷平原，橫跨卑南溪，串聯台東縣池上鄉與關山鎮，是縱谷地區台9線上極為重要的交通幹線。現在既有的橋梁年久及抗洪、耐震標準不足，因此優先改建。

    池上大橋改建工程全長1.34公里，其中橋梁段860公尺，新橋採雙向分離設計，單向橋面寬度由8.5公尺拓寬至13公尺，橋面更為寬敞，並配置2車道及1慢車道，還有1.5公尺寬的人行道，行車、走路更順暢。

    橋梁跨距長度將由舊橋的34公尺，大幅增加為75公尺到123公尺，並提高梁底高程最高達2.6公尺，大幅增加通洪斷面，兼顧防洪與安全。工程採「半半施工」方式，先做北上線橋梁改建工程，完成後再辦理南下線橋梁改建工程，確保用路人在施工期間仍可安全通行。

    施工團隊同時採用懸臂工法施作，避免於河川行水區設置支撐結構，降低對河川生態與水流的干擾。北上線預計在明年農曆年前完工，屆時將率先開放通行，改善地方車流瓶頸，後續接續施工南下線，完成整體改建。

    池上大橋位置視野遼闊，橋上可遠眺台鐵新武呂溪橋列車奔馳於山河間的壯麗景致，東北側則可俯瞰伯朗大道、「金城武樹」，以及稻浪交織的金色田園，也能看見池上糖廠煙囪與初來橋等地方記憶地景，呈現花東縱谷山川、人文與農業並存的獨特風貌。

    這項改建工程也是「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）」系列建設之一，計畫範圍自台9線花東縣界到台東市綠色隧道，並以安全、景觀、人本、生態四大面向為計劃主軸，做台9線道路拓寬或新闢外環，提升省道公路系統使用效率、改善瓶頸路段及健全路網完整性，池上大橋改建更是當中的重中之重。

    池上大橋改建工程，上方為新建大橋，下方仍保留舊橋供車輛通行。（公路局提供）

    池上大橋改建工程，上方為新建大橋，下方仍保留舊橋供車輛通行。（公路局提供）

    池上大橋位在卑南溪上方，工程難度高。（記者吳亮儀攝）

    池上大橋位在卑南溪上方，工程難度高。（記者吳亮儀攝）

    池上大橋改建工程狀況。（公路局提供）

    池上大橋改建工程狀況。（公路局提供）

    池上大橋改建工程計畫。（公路局提供）

    池上大橋改建工程計畫。（公路局提供）

    池上大橋改建工程完工、通車時程。（公路局提供）

    池上大橋改建工程完工、通車時程。（公路局提供）

