南科教育資源充足 市府超前部署校地 因應科技聚落與人口成長

隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台參訪台積電3奈米製程，再度讓「南科效應」成為焦點。南部科學園區在AI與半導體產業帶動下，不僅吸引全球目光，也帶來新一波人口移入與教育需求的挑戰。

南市教育局指出，目前南科園區周邊教育資源相當完備，除蓮潭國中小外，鄰近尚有南科實驗高中國中部、善化國中與新市國中等學校，形成完善的教育網絡。善化、新市國中目前仍有招生名額，而國小階段學校也尚未額滿，整體足以支應園區家庭子女的就學需求。

教育局長鄭新輝表示，蓮潭國中小雖為近年新設學校，設校初期即受到園區家長高度青睞，今年國中部確實出現額滿情形，但設籍於基本學區的學生皆可順利就讀；國小部仍有餘額，家長毋須擔憂。

鄭新輝指出，南科園區產業蓬勃發展，未來隨著台積電、聯發科與相關供應鏈進駐，人口將持續增加，教育局早已與都市發展局合作進行中長期規劃。在南科開發範圍內的FG區與NO區，市府已預先劃設2.5公頃與4.5公頃校地，作為新設學校預定地，以超前部署因應學生增加的需求。

「科技聚落的成長不只要晶圓，也要有人才。」鄭新輝表示，市府團隊深知教育是南科永續發展的基礎，將持續完善學區規劃與師資配置，推動雙語教育、STEAM課程（跨學科教育），打造「智慧南科、教育共榮」的學習環境。

教育局強調，南科蓬勃的產業能量與市府積極的教育布局相互呼應，從晶片到人才，市府展現前瞻規劃與整體思維，讓下一代在科技核心區成長茁壯，為城市的創新能量接軌未來。

