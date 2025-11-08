中華電信FunPark童書星創獎升級 要打造全台最大數位繪本賽事

中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦的「2025 FunPark童書星創獎」今天（8日）舉辦總決賽暨頒獎典禮。（中華電信提供）

中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦的「2025 FunPark童書星創獎」今天（8日）舉辦總決賽暨頒獎典禮，本屆賽事由歷時12年的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」升級為「獎」的規格與高度，並首度增設「出版組」獎項，為全台首座針對專屬數位繪本推出的大型賽事。

中華電信董事長簡志誠表示，今年參賽作品展現無限可能性，反映台灣在數位內容創作上的持續成長，中華電信將持續扶植台灣原創與出版內容，為文化產業注入新動能。

「FunPark童書星創獎」以榮獲文化部第49屆金鼎獎「數位出版類數位創新獎」的「FunPark童書夢工廠」平台為核心，推動全民參與數位創作，並延續教育部、法務部、衛福部連續十年合作經驗，今年再次與文化部攜手培育數位內容創作人才，共同打造台灣文化與內容。

「2025 FunPark童書星創獎」今年報名人數達7287人、作品3002件，雙雙創下新高。自創辦以來，累計報名7萬2932人、作品1萬8995件，成功發掘445位小繪本作家、6位繪本創作新秀、20位小影音創作者及3組兒童影音團隊。

本屆作品主題涵蓋反毒、防治霸凌、環境保護、生物多樣性、性平、自我認同、團結互助、多元族群等，呼應SDGs與108課綱核心素養，讓孩子透過「講故事」學會關懷社會、理解時事。

教育部學生事務及特殊教育司吳林輝司長表示，十年跨部門合作透過「反毒創作」深化校園閱讀與生命教育，鼓勵學生以創意詮釋「拒絕毒品、珍惜生命」理念，展現教育創新力。

「兒童創作組」金獎由「兩個傻瓜隊」《露露聲旅趣》獲得；「反毒創作組」金獎為「日月隊」《日月傳奇》；「小小說書人組」金獎為「美夢成真隊」詮釋《鱷魚波波》；「專業創作組」金獎為吳政倫《小小點點》；「出版組」特優則頒給聯經出版《烏的》、幼獅文化《哈！是粉紅色的》與遠流出版《健忘的汪達奶奶》。

中華電信董事長簡志誠表示，今年參賽作品展現無限可能性，反映台灣在數位內容創作上的持續成長。（中華電信提供）

