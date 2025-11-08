為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台北國際旅展》華航機票銷售數多10％ AI品牌大使亮相

    2025/11/08 21:30 記者吳亮儀／台北報導
    華航總經理陳漢銘推廣2026年唯美桌曆，歡迎民眾前來拍照打卡，就有機會獲得只送不賣的限量桌曆。（華航提供）

    華航總經理陳漢銘推廣2026年唯美桌曆，歡迎民眾前來拍照打卡，就有機會獲得只送不賣的限量桌曆。（華航提供）

    2025台北國際旅展昨天（7日）展開，華航攤位由AI品牌形象大使揭幕，現場擠滿購票人潮。華航表示，旅展首日銷售開紅盤，機票銷售張數較去年同檔旅展成長10%，新會員人數更增加逾兩千名。

    華航表示，接下來迎來跨年、寒假及春節出國潮，看好接下來三日旅展買氣依舊暢旺，購票還可抽機票及豐富好禮，現場購買豪經艙以上機票，還有機會獲得Sony 65吋電視、入耳式耳機、藍牙喇叭等大獎。

    華航展區展現全新航線與聯航合作亮點，另外，華航AI互動客服首次在今年旅展登場，以中、英、日、泰四種語言及時語音問答，提供旅客旅遊資訊與行程服務，華航總經理陳漢銘也熱情互動。

    華航表示，未來旅客也有機會在機場報到櫃台、貴賓室等地看到小花AI互動客服的美麗身影，歡迎民眾走進華航展區與小花AI互動客服面對面，搶先解鎖新一代 AI 旅客服務，還有機會獲得精美贈品小花撲克牌。

    華航展區今（8）日特別邀請藝人瑞莎帶領的「瑞星韻律體操」帶來精彩表演，聚集滿滿人潮。（華航提供）

    華航展區今（8）日特別邀請藝人瑞莎帶領的「瑞星韻律體操」帶來精彩表演，聚集滿滿人潮。（華航提供）

