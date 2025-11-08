為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南大新營嘉年華封街2天 150攤名店好物逛好逛滿

    2025/11/08 21:19 記者楊金城／台南報導
    炸物、烤香腸特色攤位好吃。（記者楊金城攝）

    炸物、烤香腸特色攤位好吃。（記者楊金城攝）

    麻善橋名店。（記者楊金城攝）

    麻善橋名店。（記者楊金城攝）

    大新營嘉年華在新營區民權路封街舉辦2天，人潮滿滿逛好逛滿。（記者楊金城攝）

    大新營嘉年華在新營區民權路封街舉辦2天，人潮滿滿逛好逛滿。（記者楊金城攝）

    〔記者楊金城／台南報導〕2025大新營嘉年華今天（8日）起在新營區民權路封街舉辦2天，有150家台南好店、伴手禮、地方美食業者參展，讓人逛好逛滿，吸引滿滿人潮逛街購物，十分熱鬧。

    大新營嘉年華在今天下午由台南市政府副秘書長殷世熙、經發局局長張婷媛、新營區長陳宏田等人揭幕，大新營嘉年華今年第15年舉辦，並是台南購物節的亮點活動之一，振興新營商圈商機，市集集結台南名店、好物，逛街一次滿足。

    殷世熙表示，歡迎各地民眾到新營走走逛逛、支持在地商家，現場另由南瀛親子館規劃4場手作DIY課程，採現場報名制，完成任一課程即可獲得摸彩券，另可參加2025台南購物節，在商圈店家消費越多，可上網登錄發票抽獎。

    陳宏田說，大新營嘉年華除邀請來自台南各地特色攤位和業者，另由新營美食地圖、絆伴市集及姑爺社區打造專屬主場「Small Park帕克市集」，邀集36家新營在地攤商參與，行銷新營知名商品、伴手禮，今天現場也舉辦「公益競標‧愛心義賣」，拍賣商家捐贈的上百件商品的義賣所得全數捐贈給華山基金會與創世基金會，讓熱鬧的嘉年華慶典化為傳遞愛心與希望的公益行動。

    大新營嘉年華除特色市集外，還有街頭藝人表演炒熱氣氛，另推出新營糖鐵自行車道「Say Ya@新營糖鐵」行銷活動，民眾只要前往指定景點任選兩處，與活動海報合影並上傳臉書標註「#大新營嘉年華」，即可兌換摸彩券。

