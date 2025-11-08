為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    美國政府停擺 太空中心：福八「齊柏林衛星」發射再延期

    2025/11/08 21:14 記者黃宜靜／台北報導
    國家太空中心今表示，受到美國政府許多部門因預算未通過，齊柏林衛星發射時間確定再延後。（資料照）

    國家太空中心今表示，受到美國政府許多部門因預算未通過，齊柏林衛星發射時間確定再延後。（資料照）

    福衛八號第1顆衛星「齊柏林衛星」已運抵美國，原預定11日升空，昨改至12日凌晨2時18分升空；國家太空中心今天再度表示，受到美國政府許多部門因預算未通過，美國禁止特定時段的商業太空發射，因此確定再延後齊柏林衛星發射時間，目前確切時間未定。

    福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%。

    福衛八號將由8顆光學遙測衛星構成星系，包含6顆原始解析度1公尺、另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星，自今年起逐年發射，將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，預計2031年布建完成。

    國家太空中心表示，齊柏林衛星搭乘SpaceX的Transporter-15航班，原訂在台灣時間11月11日凌晨2時18分升空，昨日上午接獲通知往後遞延1日發射；不過，今天再度接獲SpaceX告知，需再延後發射。

    ​國家太空中心指出，此次異動是因為美國聯邦航空署（FAA）疑受政府預算未通過導致許多部門關閉影響，飛機航班要逐步減班，也宣布自美國時間11月10日起，禁止每日於當地時間上午6時至晚上10時進行商業太空發射等大氣活動。

    ​國家太空中心續指，Transporter-15火箭航班發射時間為當地上午10時18分，基於福衛八號任務軌道需求，無法更換至非禁止時段發射，因此原定下週發射時間確定取消。

    ​國家太空中心說，TASA目前位於發射場整備的福八團隊，將因應發射延遲採取相關措施，確保齊柏林衛星的功能與健康狀態，並與SpaceX保持聯繫，瞭解火箭航班的新發射日期，掌握美國FAA太空活動禁令最新進展。

