    週日多雲到晴！午後北部、東北部防短暫陣雨

    2025/11/08 21:37 即時新聞／綜合報導
    週日各地多雲到晴，午後東北季風增強，北部與東北部將轉為局部短暫陣雨。（資料照）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    中度颱風「鳳凰」中心位置今下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1420公里的海面上，向西北西前進。（擷取自中央氣象署網站）

    〔即時新聞／綜合報導〕週日各地多雲到晴，午後東北季風增強，北部與東北部將轉為局部短暫陣雨。白天高溫中南部可達30至33度，北部及東半部則是27至30度，但日夜溫差較大，早出晚歸請適時增減衣物以免著涼。

    中央氣象署預報，週日各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。

    氣溫方面，中南部高溫可達30至33度，溫暖微熱，北部及東半部則是27至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請適時增減衣物以免著涼。

    至於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，預估下週一（10日）鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，將減弱為中度颱風。下週二（11日）逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。下週三（12日）就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，週三晚間到週四（13日）上午這段期間颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，週四下午遠離台灣附近。在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。

    針對中度颱風「鳳凰」，氣象署指出，其中心位置今下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1420公里的海面上，向西北西前進，預測下週一、下週二將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，週三前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於週三時增大，由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定，請留意氣象署的最新預報。

    紫外線指數方面，週日各縣市皆為中量級到高量級。

    空品部分，週日環境風場為東北東風至東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週日白天高溫中南部可達30至33度，北部及東半部則是27至30度，但日夜溫差較大，早出晚歸請適時增減衣物以免著涼。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日各縣市皆為中量級到高量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品部分，週日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

