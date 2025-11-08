為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東小琉球機場辦演唱會 「小島野台」活化航空站

    2025/11/08 21:11 記者陳彥廷／屏東報導
    小琉球航空站，今天變身成為演唱會場地。（記者陳彥廷攝）

    小琉球航空站，今天變身成為演唱會場地。（記者陳彥廷攝）

    小琉球今年暑假旅遊受大雨、颱風影響致旺季不旺，如今在颱風來襲前，則是以「淡季不淡」作結。屏東縣政府為小琉球打造全新品牌「小島野台」，今天下午開始於小琉球停機坪登場，首屆活動還是來到大部分閒置的航空站舉辦，特色市集及無人機展演讓人感受到不同以往的悠閒，今天也湧入大批遊客及居民。

    「小島野台」以音樂為主軸，邀請金曲歌王蕭煌奇、李浩瑋、郭書瑤、琳誼，以及郭婷筠、郭家瑋等藝人輪番登台，一首首膾炙人口的歌曲，讓現場宛如一場大型戶外KTV。壓軸登場的無人機燈光秀，200台無人機在夜空中演繹海龜、熱帶魚、燈塔等8組圖案，展現專屬小琉球的海島意象。

    在往年的淡季舉辦活動，加上還有暑假延期的旅客，小琉球今天可說是人潮洶湧，島上各個沙灘都是人潮，傳播暨國際事務處表示，「小島野台」活動一路從白天熱鬧到夜晚，下午由街頭藝人帶來音樂、魔術等互動表演，搭配現場超過35攤美食與文創攤位及小朋友最愛的氣墊遊樂區，不少家庭攜帶孩童參加，小朋友是玩得不亦樂乎。

    為減少一次性塑料垃圾，市集活動與台灣咾咕嶼協會合作，提供「琉行杯」與「咕咕碗」環保餐具免費租借服務，民眾使用環保餐具消費還享有折扣優惠，發展觀光的同時也減輕環境負擔，開啟小琉球秋季旅遊新亮點。此外，在小琉球老街街區還配合新品牌設置光環境，將持續點亮到明年的1月1日，讓遊客無論白天或夜晚，都能體驗小琉球海島的熱情與浪漫，感受屏東多元而豐富的地方魅力。

    小琉球今天湧入觀光人潮。（記者陳彥廷攝）

    小琉球今天湧入觀光人潮。（記者陳彥廷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播