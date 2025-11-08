為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿罩霧草地音樂會閃耀夜空 數百民眾秋夜盡享Chill音樂

    2025/11/08 20:55 記者黃旭磊／台中報導
    亞洲大學黑泡泡熱舞社熱力演出。（參山處提供）

    亞洲大學黑泡泡熱舞社熱力演出。（參山處提供）

    阿罩霧草地音樂會今晚閃耀霧峰夜空。（參山處提供）

    阿罩霧草地音樂會今晚閃耀霧峰夜空。（參山處提供）

    〔記者黃旭磊／台中報導〕中台灣霧峰的立法院民主議政園區，今、明（11月8、9日）兩天化身為音樂與光影交織草地舞台，交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手霧峰區農會、霧峰文化觀光協會及亞洲大學黑泡泡熱舞社，共同舉辦「阿罩霧草地音樂會」，民進黨立委何欣純陪上百民眾享受秋夜Chill慶典盛會。

    音樂會今晚由歌手溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文等人輪番登台，另包括半線室內樂、霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社、朝陽科技大學皇家熱舞社等在地團體精采演出，展現霧峰青春活力與多元藝術魅力。

    何欣純說，霧峰擁有好山、好水與豐富人文特色，從歷史古蹟到農產展現獨特魅力，而「阿罩霧草地音樂會」凝聚在地能量，讓更多遊客看見霧峰美好與活力，未來要把霧峰推向國際舞台，讓世界看見阿罩霧風華再現。

    農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、立法院議政博物館館長徐仙卿、霧峰區長張慶庸、霧峰區農會總幹事黃景建、霧峰文化觀光協會理事長林俊明及霧峰各里里長到場與樂迷同歡。

    參山處長曹忠猷說，音樂會結合低碳騎旅導覽、特色市集，展現中台灣秋冬節慶旅遊全新樣貌，將「阿罩霧草地音樂會」打造成亮點，吸引更多遊客秋冬造訪霧峰。

    喔熊夜間裝置藝術吸引樂迷拍照打卡。（參山處提供）

    喔熊夜間裝置藝術吸引樂迷拍照打卡。（參山處提供）

