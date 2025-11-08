彰化海線宗教地標！ 伸港福安宮媽祖園區動土

彰化伸港福安宮媽祖園區今天動土。（圖由縣府提供）

彰化縣伸港福安宮今天（8日）舉行媽祖園區興建工程開工動土典禮，縣長王惠美、伸港鄉長黄永欽、福安宮主委曾添進等人與會，共同見證歷史性時刻。

王惠美表示，感謝各界善心人士及企業的支持下，募得2200多萬元，廟方自籌1000萬元共同促成，相信媽祖園區將能造福鄉親，未來與在地宗教、文化相互連結，創造地方共榮的美好願景。

曾添進則說，即將興建的媽祖園區，是在媽祖婆3個聖筊的應允下同意興建。未來園區完工後，盼能結合地方民俗與文教活動，活用濱二路的空間，促進地區繁榮。同時也希望濱二路能更名為「媽祖大道」，藉此發揚媽祖的慈悲精神。

縣府民政處表示，伸港福安宮從清代創建至今香火鼎盛，媽祖始終庇佑著出海捕魚、勤奮開墾的先民。經歷火劫重建之後，主殿再現莊嚴風華，今日媽祖園區的動土，象徵信仰與文化傳承的新里程碑。

「媽祖園區」的規劃，是福安宮發展的重要藍圖。園區內將興建媽祖及千里眼、順風耳三尊大型青斗石塑像，巍然聳立，與殿內媽祖神像相互輝映，不僅將成為彰化海線最醒目的宗教地標，更象徵媽祖「聞聲救苦、視察世間」的慈悲神恩。園區落成後，將提供信徒更完善、莊嚴的朝聖空間，也能促進伸港的觀光發展，成為結合宗教、文化、休閒與教育的地方新亮點。

伸港福安宮媽祖園區動土，未來園區將興建媽祖及千里眼、順風耳3尊大型青斗石塑像。（圖由縣府提供）

