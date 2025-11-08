黃智裕從社工到暴力防治官 守護婦幼獲衛福部紫絲帶獎

黃智裕(後中)獲紫絲帶獎，也是高市警政在婦幼安全保護上獲得肯定。（高市警婦幼隊提供）

黃智裕從社工到考取警察、家庭暴力防治官，21年來是弱勢受暴者的生命之光。（高市警婦幼隊提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕衛生福利部第11屆紫絲帶獎今（8）日舉辦頒獎典禮，高雄市楠梓分局家庭暴力防治官黃智裕獲獎，黃智裕為保護更多弱勢婦幼從社工投身警界，並考取家庭暴力防治官資格，21年來成為不少人弱勢的生命之光。

衛福部「紫絲帶獎」主要推廣反暴力的精神，這也是從事保護服務工作的最高榮譽，表彰任職於公私部門保護工作包括社政、衛政、警政、教育、司法等領域的傑出貢獻者。

高雄市楠梓分局家庭暴力防治官黃智裕原於2004年擔任社會局社工，因期間觀察到許多弱勢婦幼被害人亟待救援及協助，2007年考取警察，在派出所擔任社區家庭暴力防治官工作，更於2019年考取分局家庭暴力防治官資格，專責婦幼保護工作。

黃智裕憶及，某次冬天深夜巡邏勤務，瞥見一位約70歲老伯拄著四腳助行器，當下察覺有異而向前關心，後來通知到家屬，驚見老伯竟因久病厭世竟在家中放了遺書，所幸當下即時關懷，挽救一條寶貴性命。

長期投入婦幼保護工作，黃智裕不單以警政視角看待保護業務，更是社工眼中最具溫度和深度的保護工作者，總是盡力提供個案及案家全方位的保護與協助，阻止家暴傷害，亦提供受暴者及其家屬勇氣與行動，他說，保護工作重在預防，一旦啟動，都宛若是場長期抗戰的終身服務，惟恐稍一不察就會功虧一簣。

高市警婦幼隊隊長王碧玉表示，黃智裕獲獎不僅是對其個人工作表現的認可與讚揚，更展現了高市警在婦幼安全保護中安定的力量，是守護民眾安全最重要、溫暖的後盾。

