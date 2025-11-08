為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黃智裕從社工到暴力防治官 守護婦幼獲衛福部紫絲帶獎

    2025/11/08 19:40 記者許麗娟／高雄報導
    黃智裕(後中)獲紫絲帶獎，也是高市警政在婦幼安全保護上獲得肯定。（高市警婦幼隊提供）

    黃智裕(後中)獲紫絲帶獎，也是高市警政在婦幼安全保護上獲得肯定。（高市警婦幼隊提供）

    黃智裕從社工到考取警察、家庭暴力防治官，21年來是弱勢受暴者的生命之光。（高市警婦幼隊提供）

    黃智裕從社工到考取警察、家庭暴力防治官，21年來是弱勢受暴者的生命之光。（高市警婦幼隊提供）

    〔記者許麗娟／高雄報導〕衛生福利部第11屆紫絲帶獎今（8）日舉辦頒獎典禮，高雄市楠梓分局家庭暴力防治官黃智裕獲獎，黃智裕為保護更多弱勢婦幼從社工投身警界，並考取家庭暴力防治官資格，21年來成為不少人弱勢的生命之光。

    　衛福部「紫絲帶獎」主要推廣反暴力的精神，這也是從事保護服務工作的最高榮譽，表彰任職於公私部門保護工作包括社政、衛政、警政、教育、司法等領域的傑出貢獻者。

    　高雄市楠梓分局家庭暴力防治官黃智裕原於2004年擔任社會局社工，因期間觀察到許多弱勢婦幼被害人亟待救援及協助，2007年考取警察，在派出所擔任社區家庭暴力防治官工作，更於2019年考取分局家庭暴力防治官資格，專責婦幼保護工作。

    　黃智裕憶及，某次冬天深夜巡邏勤務，瞥見一位約70歲老伯拄著四腳助行器，當下察覺有異而向前關心，後來通知到家屬，驚見老伯竟因久病厭世竟在家中放了遺書，所幸當下即時關懷，挽救一條寶貴性命。

    　長期投入婦幼保護工作，黃智裕不單以警政視角看待保護業務，更是社工眼中最具溫度和深度的保護工作者，總是盡力提供個案及案家全方位的保護與協助，阻止家暴傷害，亦提供受暴者及其家屬勇氣與行動，他說，保護工作重在預防，一旦啟動，都宛若是場長期抗戰的終身服務，惟恐稍一不察就會功虧一簣。

    　高市警婦幼隊隊長王碧玉表示，黃智裕獲獎不僅是對其個人工作表現的認可與讚揚，更展現了高市警在婦幼安全保護中安定的力量，是守護民眾安全最重要、溫暖的後盾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播