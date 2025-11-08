台中犂記女員工左手捲入攪拌機 勞工局：最高開罰30萬元

女員工左手不慎捲入攪拌機。（警方提供）

台中北區中清路上知名百年餅店犂記，今（8日）30歲員工在操作攪拌機時，左手不慎捲入機台，3隻手指一度卡死，消防隊員協助脫困送醫，勞工局前往稽查，認為雇主對機台未盡維護之責，將依職安法開罰，最高可處30萬元罰鍰。

這名女員工上午疑似在操作攪拌機，不慎將左手捲入機台，導致中指、食指及無名指嚴重受創，疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂，消防局獲報抵達現場發現，女員工手部深陷攪拌機，雖未大量出血，但因機件緊密壓迫，情況相當危急，使用破壞器材小心拆除機台，成功將手部連同部分機具一同脫離送醫。

勞工局表示，餅店員工在攪拌機維修作業時，左手手指遭夾傷，送中國醫藥大學附設醫院急診治療，經查此案罹災者為合法所僱勞工，勞檢處已派員實施檢查，初步發現違反職業安全衛生設施規則「雇主對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料」及職業安全衛生法，將3萬至30萬元罰鍰。

勞動局也同時啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜，持續關懷，且也將此案列為防災宣導案例。

