肉品市場開市後第2天 農業部：全國平均拍賣價約111元 尚稱平穩

全國豬隻昨天恢復拍賣，農業部表示，截至今日下午5時，毛豬拍賣價格區間約在每公斤97元至117元之間，規格豬平均約111.92元，毛豬拍賣價格尚稱平穩。（資料照，記者游太郎攝）

全國豬隻昨天恢復開賣，農業部表示，截至今日下午5時，毛豬拍賣價格區間約在每公斤97元至117元之間，規格豬平均約111.92元，毛豬拍賣價格尚稱平穩。

據畜產會資料顯示，今日國內毛豬交易頭數為21408隻、總平均重量132.1公斤、拍賣價每公斤111.27元；至於規格豬，交易19639頭、平均重量131公斤、拍賣價每公斤111.92元。

請繼續往下閱讀...

農業部表示，截至今日下午5時，全國肉品市場均正常交易，並依照議定頭數秩序出豬，毛豬拍賣價格區間約在每公斤97至117元間，規格豬平均約111.92元，毛豬拍賣價格尚稱平穩，市場交易熱絡。

農業部表示，中央災害應變中心持續防疫作為，除要求各縣市維持防疫作為，若肉品市場、屠宰場有疑似非洲豬瘟出血病徵的豬隻，每頭都會採檢送驗，同時亦維持化製車每車採檢送驗。各項監測工作皆持續進行中，截止今日下午5時止，採檢結果皆為陰性，並無異常案例。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法