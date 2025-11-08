為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防疫解封開吃 建國、大肚、豐原第一與東興市場免費送肉排、肉鬆

    2025/11/08 18:33 記者蔡淑媛／台中報導
    非洲豬瘟防疫禁令解除，豬肉批發、拍賣及屠宰作業恢復運行，市場買氣旺。（台中市經發局提供）

    非洲豬瘟防疫禁令解除，豬肉批發、拍賣及屠宰作業恢復運行，台中市經發局展開振興行動「挺豬肉、挺攤商」，今天起在建國、大肚、豐原第一與東興市場推出4波「台中豬安心購 市場接力送」活動，只要到指定市場消費、拎購買物，出示購物節App發票紀錄畫面，即享近3000份肉鬆、肉乾、肉條、肉排等好豬味免費領，帶動買氣重回市場。

    經發局長張峯源舉例，如11月8日建國市場活動、11月9日大肚及豐原第一市場活動將贈送肉鬆、肉乾、肉條等，各400份；11月11日東興市場活動則是祭出美味炸肉排，限量1500份，歡迎到市場呷好味、挺台中豬。

    11月11日東興市場活動搭配傳統信仰文化，三國時代的「張飛」為台中市東興民有零售市場福興宮主祀神明，農曆9月辦理聖誕千秋大典，邀請一起熱鬧慶祝、體驗傳統信仰文化，再吃豬排迎好運。

    非洲豬瘟防疫禁令解除，市場溫體豬肉買氣旺。（台中市經發局提供）

    經發局在建國、大肚、豐原第一與東興市場推出4波「台中豬安心購 市場接力送」活動。（台中市經發局提供）

