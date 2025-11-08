均價115.56元！雲林豬肉拍賣衝新高點 肉品市場這樣分析

雲林肉品市場今拍賣1771頭豬，以每公斤均價115.56元作收，衝上新高點。（圖由雲林肉品市場提供）

全國豬隻恢復拍賣第2天，雲林肉品市場今開拍1771頭豬，以每公斤均價115.56元作收，創下價格新高。市場總經理黃加安判斷，因冷凍廠商庫存不足，且消費者對台灣豬有信心，才會衝出新高。雲林縣養豬協會理事長吳英吉表示，目前價格看起來合理。

雲林肉品市場原本每週六因冷凍廠商不進場承購，但為補足庫存，今早陸續進場，下午肉品市場拍賣結束，成交均價達每公斤115.56元，增加17%，不僅比昨天99.6元高出近16元，更是刷新雲林肉品市場新高價。

請繼續往下閱讀...

黃加安表示，休市了15天，有不少餐飲業者需求提升，加上部分冷凍廠商庫存經過15天出貨，存貨量多數不足，還有因為肉品市場明天休市關係，也讓豬隻供不應求，價格也會因此往上走，未來走向仍要觀察下週供需情形。

吳英吉認為，今天肉品市場價格是合理反應，畢竟消費者已經有15天沒有吃到新鮮的溫體豬肉，因此一有溫體豬肉上架市場或各大通路，大家都會排隊買豬肉、吃控肉飯，消費者對台灣豬肉有信心，才恢復拍賣兩天又逢週日休市，價格上漲很合理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法