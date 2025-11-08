為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    均價115.56元！雲林豬肉拍賣衝新高點 肉品市場這樣分析

    2025/11/08 18:31 記者李文德／雲林報導
    雲林肉品市場今拍賣1771頭豬，以每公斤均價115.56元作收，衝上新高點。（圖由雲林肉品市場提供）

    雲林肉品市場今拍賣1771頭豬，以每公斤均價115.56元作收，衝上新高點。（圖由雲林肉品市場提供）

    全國豬隻恢復拍賣第2天，雲林肉品市場今開拍1771頭豬，以每公斤均價115.56元作收，創下價格新高。市場總經理黃加安判斷，因冷凍廠商庫存不足，且消費者對台灣豬有信心，才會衝出新高。雲林縣養豬協會理事長吳英吉表示，目前價格看起來合理。

    雲林肉品市場原本每週六因冷凍廠商不進場承購，但為補足庫存，今早陸續進場，下午肉品市場拍賣結束，成交均價達每公斤115.56元，增加17%，不僅比昨天99.6元高出近16元，更是刷新雲林肉品市場新高價。

    黃加安表示，休市了15天，有不少餐飲業者需求提升，加上部分冷凍廠商庫存經過15天出貨，存貨量多數不足，還有因為肉品市場明天休市關係，也讓豬隻供不應求，價格也會因此往上走，未來走向仍要觀察下週供需情形。

    吳英吉認為，今天肉品市場價格是合理反應，畢竟消費者已經有15天沒有吃到新鮮的溫體豬肉，因此一有溫體豬肉上架市場或各大通路，大家都會排隊買豬肉、吃控肉飯，消費者對台灣豬肉有信心，才恢復拍賣兩天又逢週日休市，價格上漲很合理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播