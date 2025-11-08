感念恩師拉一把 三民高中校友林清華每年捐助20萬 嘉惠學弟妹

三民高中校友林清華（左二）為母校成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元協助母校需要幫助的學弟妹。（記者翁聿煌攝）

新北市立三民高中8日在36週年校慶暨運動會上表彰5位傑出校友，其中榮獲「教育貢獻類」的林清華，感念已過世的恩師黃明琇當初把他從翹課鬧事的小流氓拉回教室重拾書本，如今已是擁有多間補習班的知名補教業者，他宣布成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元協助母校需要幫助的學弟妹，期盼讓更多孩子感受到被理解、被支持力量。

三民高中校長彭盛佐說，林清華在成立獎助學金時，懷念恩師的感言令人動容，他回憶自己在1994年就讀國中時因家庭變故與叛逆，常翹課、鬧事，一度對人生失去方向。

導師黃明琇了解他的成長歷程，卻從未疾言責備，而是以溫柔卻堅定的方式陪伴他走過生命低谷，使他從小流氓回頭，重回校園拾起書本，走回人生正軌，有一次他好多天沒到學校上課「明琇老師到家裡探視，走進凌亂的家裡，什麼都沒說，只告訴我沒關係，回來上課吧！你應該好好讀書」那句話令他到現在都記得，因為那不是安慰，而是一個人真心願意拉你一把的力量，多年後他事業有成，再次回到母校探望恩師，老師僅笑著對他說，「我什麼都不需要，只希望有一天，你也能幫助像你當年那樣的孩子」這句叮嚀成為他投身教育事業與推動公益的初衷。

林清華為延續這份恩情，宣布以恩師之名成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元協助三民高中需要幫助的學弟妹，期盼讓更多孩子感受到被理解與被支持的力量，獲得全場師生熱烈掌聲。校長彭盛佐說，教育的價值不只是成績的成果，更在於生命被看見、被引導的那一刻，看到校友願意回來幫助學弟妹，更驗證教育是生命影響生命的歷程。

三民高中今年共有5位校友獲頒「傑出校友獎」，分別為杏美牙醫院長張弘昇、清華數理及碩仁文理創辦人林清華、東奧跆拳道銅牌國手羅嘉翎、救國團蘆洲團委會總幹事李明霖，以及「第10名地政士聯合事務所」地政士李金玲。

