    首頁 > 生活

    百隊齊聚橫山桐花之丘 挑戰鹿江立石大賽及闖關遊戲

    2025/11/08 18:54 記者廖雪茹／新竹報導
    「鹿江立石大賽」參加隊伍不斷嘗試，將大小形狀各異的石頭立起來，或是參加趣味闖關遊戲。（記者廖雪茹攝）

    「鹿江立石大賽」參加隊伍不斷嘗試，將大小形狀各異的石頭立起來，或是參加趣味闖關遊戲。（記者廖雪茹攝）

    第10屆「鹿江立石大賽」今天上午在新竹縣橫山鄉桐花之丘公園登場，吸引100組參加闖關遊戲，各隊人馬投入十足的專注力和團隊創意，有的則不斷嘗試挑戰立石，將大小形狀各異的石頭立起來，親子也一同觀賞福爾摩沙現代馬戲團表演，活動過程驚喜尖叫聲此起彼落，大小朋友個個直呼「好玩」！

    鹿江立石大賽今年報名一百隊，有親子組、師生檔，也有三五好友揪團。有別於以往在溪畔比賽，主辦單位鹿江教育基金會今年選在橫山鄉豐田村的桐花之丘公園，方便更多民眾共同參與。

    參加團隊或挑戰立石或參加「石在好玩」闖關遊戲。立石部分，每個人大顯身手，不斷嘗試尋找石頭的支點，挑戰地心引力，將大小形狀各異的石頭巧妙的立起來。評審依據「堆疊技巧、創意發想、造型表現」給予評分。「石在好玩」設計5道闖關遊戲，包括玩石疊疊樂、石頭擲準、石跳子過河等，完成闖關，即可獲得一張價值50元的市集兌換券。

    里山市集匯聚了橫山鄉在地小農、小吃和手作，如天然蜂蜜、大嬸婆客家菜、蕎麥餅乾、晌午粄食，以及新住民提供的異國美食料理。

    鹿江教育基金會執行長陳玉蟾表示，立石賽從親近土地、關心環境出發，在過程中嘗試、挑戰和學習，可以獨樂樂也可團隊合作。看似單純的立石，其實結合了動手、運動、科學、美學、環境教育，甚至靜心修身。

    「鹿江立石大賽」參加隊伍不斷嘗試，將大小形狀各異的石頭立起來，或是參加趣味闖關遊戲。（記者廖雪茹攝）

    「鹿江立石大賽」參加隊伍不斷嘗試，將大小形狀各異的石頭立起來，或是參加趣味闖關遊戲。（記者廖雪茹攝）

    第10屆「鹿江立石大賽」今天上午在新竹縣橫山鄉桐花之丘公園登場，民眾觀賞福爾摩沙現代馬戲團表演，驚喜尖叫聲此起彼落。（記者廖雪茹攝）

    第10屆「鹿江立石大賽」今天上午在新竹縣橫山鄉桐花之丘公園登場，民眾觀賞福爾摩沙現代馬戲團表演，驚喜尖叫聲此起彼落。（記者廖雪茹攝）

    第10屆「鹿江立石大賽」今天上午在新竹縣橫山鄉桐花之丘公園登場，民眾觀賞福爾摩沙現代馬戲團表演，驚喜尖叫聲此起彼落。（記者廖雪茹攝）

    第10屆「鹿江立石大賽」今天上午在新竹縣橫山鄉桐花之丘公園登場，民眾觀賞福爾摩沙現代馬戲團表演，驚喜尖叫聲此起彼落。（記者廖雪茹攝）

