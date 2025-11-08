為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明天休市肉商先搶豬肉 彰化肉品市場衝出112.5元高價

    2025/11/08 18:25 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化肉品市場今天拍賣均價每公斤為112.5元。（資料照，記者顏宏駿攝）

    中央恢復毛豬屠宰和拍賣交易的第二天，彰化縣肉品市場今天最高價來到每公斤130元，平均拍賣價每公斤112.5元，比昨102.5元上漲10元。肉商認為，剛解禁買氣旺，又逢週日休市，承銷戶搶肉才抬高價格。

    昨天彰化肉品市場登記拍賣的毛豬多達2300多頭，其中有200頭是中央媒合的冷凍廠訂購，因為買氣熱烈，價格一度衝到132元，平均則為102.5元；今拍賣數量降到1786頭，最高價也以132元拍出，最後的均價為112.5元，連續2天都有百元上的好行情。

    戴姓承銷商說，這兩天行情比禁宰前好，但影響豬價的因素變多，行情落差更大；例如，半個月沒有溫體豬，大家爭搶，抬高價錢，但不少豬養到150至160公斤，反而拍不到好價錢，因為肉商擔心肉質過熟、過硬，價格波動因此劇烈。基本上，解禁過後買氣不錯，很可能是「哈肉族」太久沒吃到溫體豬，但這波「高潮」後，是否還能維持100元以上的高價，還有待觀察。

    彰化縣肉品市場表示，中央媒合的冷凍廠向彰化縣肉品市場買豬，昨解除禁宰令之後的首日拍賣2300多頭，其中200頭就是給冷凍廠，品質最好的豬昨、今都拍出高價，平均價格因今交易數量較少而價揚，明（9日）休市，下周一仍是登記出豬到場拍賣。

