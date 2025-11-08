為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義鹹酥雞攤驚見巨鼠啃食 「料理鼠王」引發熱議

    2025/11/08 18:08 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義市民生南路上一間鹹酥雞店家，昨晚被民眾目擊一隻體型巨大的老鼠在攤位上享用食材，錄下的影片在Threads上張貼，引發議論；業者也回覆貼文，表示造成民眾驚恐感到抱歉，他注重食安也有投保產品責任險，定期清潔環境，發現有老鼠後立即消毒，把周邊商品都丟棄，今天已聯絡除蟲滅鼠公司，進行環境處理。

    網路社群Threads昨晚11點多有民眾貼出影片，留言「再說一次能在嘉義生存的年輕人都是狠人，這裡指18以上-40以下，因為完全沒有夜生活以外，而且我們還很難殺，根本殺不死」，巨大的老鼠在鹹酥雞上享用食材，畫面相當驚人。

    網友留言「是料理鼠王」、「對不起！我們會再跟主廚溝通上班要穿衣服這件事」，也有網友留言「路邊攤出現這個不訝異」。

    業者在貼文回覆，對於讓民眾驚恐深感抱歉，注重食安問題，產品責任險也投保，定期清潔環境，他正在裡面備料，只聽到顧客大喊，正心想「怎麼了？」結果老鼠從檯上跳下來，明目張膽，整個措手不及，之後立即消毒，把周邊商品都丟棄，已聯絡除蟲滅鼠公司，今日馬上進行環境處理；對於業者面對問題進行處理，不少網友也表達支持，認為店家也不希望有這種事，已有積極處理。

    嘉義市衛生局表示，已聯繫業者命其限期改正，若屆期不改正，將裁處6萬元以上罰款。

