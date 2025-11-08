台東趴趴走獼猴抓到了 寶桑國小學童可以安心上課了

公猴在台東市寶桑國小附近出沒。（吳信億提供）

台東市寶桑國小3、4天前出現一隻獼猴，老師和家長感到擔心，學生倒是十分興奮。猴子在寶桑、中華里亂竄，到處造成騷動，最後被東海里長吳信億發現，一路追蹤，動防所昨天找來獸醫麻醉後帶走，結束牠近1星期的台東大逃亡。吳信億說「附近鯉魚山上還有另一隻，這是下一個目標」。

獼猴跑到寶桑國小的停車棚上漫步，最後跳進附近住家陽台，再溜到樹上，上課中的小學生交頭接耳，跟旁邊同學說，「我看到你在外面」、「可能是下節課的新同學還是代課老師」。獼猴再頑皮，小學生調皮程度也不差，但家長卻擔心小孩被咬。吳信億說，動防所人員查看發現，猴子在樹頂難以捕捉，只能再找時機下手。

一週過去，獼猴出沒蹤跡從寶桑國小所在的寶桑里到中華里、東海里到處都有，吳信億說，里內出現獼猴，他立即追蹤，但往往猴子都在環境複雜處，獸醫難以使用吹箭，直到昨天傍晚，猴子被趕入施工改建的空屋中，獸醫師花了4箭才將這隻結實的公猴麻醉射倒帶出。

吳信億透露，還有另一隻獼猴也成「公害」，下一個目標就是將牠逮獲放回山中。附近社區管委會主委提起則是咬牙切齒，「我已經跟牠們鬥很久了！」猴子有時在樹頂故意搖下落葉，害他掃很久，有時還會跑進住家中亂翻、找東西吃，真的很麻煩。

雖然無人確定獼猴是否來自鯉魚山，所幸也未傳出受傷情事。但鯉魚山上為何有獼猴，又是另一個令人起疑問題。居民說，多年前，縣府農業處曾有前任科長將抓來的猴放在山上，「說是生態適合，這根本在造孽」，後來猴群陸續被捕，如今的猴子也不知是否是當年「初代」的猴子猴孫，但可以確定的是，國小學生上課可以不用因為猴子再分心。

公猴漫步到整修中的空屋，不知已被鎖定。（吳信億提供）

公猴中了麻醉吹箭，倒地被拎出。（吳信億提供）

