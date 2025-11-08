為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東趴趴走獼猴抓到了 寶桑國小學童可以安心上課了

    2025/11/08 18:51 記者劉人瑋／台東報導
    公猴在台東市寶桑國小附近出沒。（吳信億提供）

    公猴在台東市寶桑國小附近出沒。（吳信億提供）

    台東市寶桑國小3、4天前出現一隻獼猴，老師和家長感到擔心，學生倒是十分興奮。猴子在寶桑、中華里亂竄，到處造成騷動，最後被東海里長吳信億發現，一路追蹤，動防所昨天找來獸醫麻醉後帶走，結束牠近1星期的台東大逃亡。吳信億說「附近鯉魚山上還有另一隻，這是下一個目標」。

    獼猴跑到寶桑國小的停車棚上漫步，最後跳進附近住家陽台，再溜到樹上，上課中的小學生交頭接耳，跟旁邊同學說，「我看到你在外面」、「可能是下節課的新同學還是代課老師」。獼猴再頑皮，小學生調皮程度也不差，但家長卻擔心小孩被咬。吳信億說，動防所人員查看發現，猴子在樹頂難以捕捉，只能再找時機下手。

    一週過去，獼猴出沒蹤跡從寶桑國小所在的寶桑里到中華里、東海里到處都有，吳信億說，里內出現獼猴，他立即追蹤，但往往猴子都在環境複雜處，獸醫難以使用吹箭，直到昨天傍晚，猴子被趕入施工改建的空屋中，獸醫師花了4箭才將這隻結實的公猴麻醉射倒帶出。

    吳信億透露，還有另一隻獼猴也成「公害」，下一個目標就是將牠逮獲放回山中。附近社區管委會主委提起則是咬牙切齒，「我已經跟牠們鬥很久了！」猴子有時在樹頂故意搖下落葉，害他掃很久，有時還會跑進住家中亂翻、找東西吃，真的很麻煩。

    雖然無人確定獼猴是否來自鯉魚山，所幸也未傳出受傷情事。但鯉魚山上為何有獼猴，又是另一個令人起疑問題。居民說，多年前，縣府農業處曾有前任科長將抓來的猴放在山上，「說是生態適合，這根本在造孽」，後來猴群陸續被捕，如今的猴子也不知是否是當年「初代」的猴子猴孫，但可以確定的是，國小學生上課可以不用因為猴子再分心。

    公猴漫步到整修中的空屋，不知已被鎖定。（吳信億提供）

    公猴漫步到整修中的空屋，不知已被鎖定。（吳信億提供）

    公猴中了麻醉吹箭，倒地被拎出。（吳信億提供）

    公猴中了麻醉吹箭，倒地被拎出。（吳信億提供）

    公猴中麻醉吹箭，倒地被拎出。（吳信億提供）

    公猴中麻醉吹箭，倒地被拎出。（吳信億提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播