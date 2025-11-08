潘安邦、張雨生紀念館重新開館 「篤行文化音樂漫時光」登場

張雨生、潘安邦紀念館，由貴賓剪綵重新開幕。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府今（8）日在篤行十村舉辦「潘安邦紀念館」與「張雨生紀念館」重新開館儀式，並同步推出「2025篤行文化音樂漫時光」活動。議長陳毓仁、澎湖縣政府參議王國裕、議員蘇陳綉色、張雨生母親張福全女士、台北流行音樂中心代表，以及展館設計師顏嘉璋等多位貴賓蒞臨，現場湧入民眾與音樂愛好者，共同見證澎湖音樂文化的重要時刻。

張雨生母親張福全女士及家屬一行、台北流行音樂中心對展館重新佈展的大力支持張雨生館無償授權使用多項文稿與圖像，潘安邦館則獲得安邦摯友商累愛先生慷慨捐贈珍貴收藏品，由參議及議長頒發感謝狀，策展人顏嘉璋先生，為重新佈展注入全新視野。

澎湖縣政府去年特別向文化部申請「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」補助450萬元，進行展館全面重新佈展，期望為篤行十村注入新風貌，打造嶄新的觀展體驗，讓更多人認識這2位出身澎湖、影響深遠的音樂傳奇。為慶祝2館重新開館，11月8至9日舉辦「2025篤行文化音樂漫時光」，以文化展館、音樂會及藝文美食市集為主題，打造專屬澎湖秋日的在地活動。

現場邀請知名歌手卓義峯、一點草木樂團、貳樓樂團、好地樂團輪番演唱2位巨星的經典歌曲，並集結超過40組在地品牌參與市集，包括青年創業品牌、手作工藝、花藝香氛、永續設計及地方美食等；另為紀念重新開館，特別設計「LIKE澎湖×天天想你紀念T-shirt」、「麻布手提袋」提供民眾選購。

澎湖縣議長陳毓仁陪同張雨生母親張福全，參觀張雨生紀念館。（記者劉禹慶攝）

