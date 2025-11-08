為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    我們都是湖農人!大湖農工百週年校慶 校方頒發特殊貢獻獎

    2025/11/08 17:59 記者蔡政珉／苗栗報導
    大湖農工喜迎百週年校慶。（記者蔡政岷攝）

    苗栗縣大湖鄉國立大湖農工今日創校百週年，校方歷經一年籌備廣邀校友回母校，重溫青春年少時光；大湖農工也頒發特殊貢獻獎與傑出校友，包括企業家、投身農業的農政專家、金鐘獎得主等各領域人士。

    大湖農工為苗縣少數國立技職學校，長期培育人才的大湖農工校友高達2萬多人，大湖農工校方之前發出「我們都是湖農人」召集令，原本有不少同樣從大湖農工畢業的夫妻、父子檔，甚至三代皆就讀湖農的校友要回到母校，但因參加人數眾多，難得的三代同堂最後未出席。

    由於大湖農工校友遍布機械、室內設計、農業等，更有校友畢業後跨領域發展有所成，更有校友大方慷慨解囊捐贈儀器、經費回饋母校，也有校友為100週年校慶設計學校空間。

    大湖農工也頒發四位特殊貢獻獎，包括長期投入校友會、捐款達500萬的企業家陳盛宏；長期在農政單位、由苗栗農改場主秘退休的黃勝泉；陳克成創業開發精密化學產品、鞋底材料，更為100週年校慶捐出100萬；陳慶漳在機械領域創業成功，鑽研機械手臂等專業，更於校慶捐出價值達700萬的6隻機械手臂提供學弟、妹學習。

